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Hediye silaha mesajlı jest

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Hediye silaha mesajlı jest

Macaristan Başbakanı Magyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın silah hediyesine dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında bazı liderlere hediye ettiği, isimlerine özel işlenmiş Magnum tabancalar Avrupa'da farklı uygulamaları da beraberinde getirdi. Ülkelerin silah mevzuatı ve güvenlik prosedürleri nedeniyle liderlerin hediyeleri nasıl muhafaza edeceği tartışma konusu olurken, bazı isimler tabancaları ülkelerine götürürken bazıları ise resmi kurumlara teslim etti ya da geçici olarak emanet etti.

Belçika Başbakanı Bart De Wever'in tabancayı havaalanı polisine teslim ettiği, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın hediyesinin ise gümrük işlemleri tamamlanıncaya kadar bekletildiği belirtildi. Hollanda ile İsveç liderlerinin hediyeleri Ankara'daki büyükelçiliklerinde muhafaza edilirken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin tabancayı Başbakanlık binasında koruma altına aldığı ifade edildi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ise hediyeyi askeri bir müzeye bağışlamayı planladığı aktarıldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ise ülkesindeki yasal düzenlemeler nedeniyle tabancayı beraberinde götüremediği öğrenildi.

 

MAGTAR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Hediyeyi ülkesine götüren liderlerden biri olan Macaristan Başbakanı Peter Magyar ise sosyal medya hesabından tabancanın fotoğrafını paylaşarak, "NATO Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alışılmadık bir hediye. Üzerine adımın kazındığı, fişekleriyle birlikte bir Magnum tabanca..." ifadelerini kullandı.

 

"OSMANLI GELENEĞİ" YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Magyar'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, gönderinin altına yapılan yorumlardan biri özellikle dikkat çekti. Bir kullanıcı, "Osmanlı İmparatorluğu'nda müttefiklere silah hediye etmek, sadakat ve karşılıklı desteğin sembolik bir göstergesi olarak bilinen bir gelenekti. Erdoğan'ın NATO üyesi ülkelere tabanca ve canlı mühimmat hediye etmesi, bu tarihi geleneğe dayandığı şeklinde yorumlanabilir. Bu tür bir jestin ardındaki mesaj açıktır: güveni, ittifakı ve çatışma zamanlarında omuz omuza durma isteğini ifade eder." değerlendirmesinde bulundu.

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