Yıllarca para biriktirip satın aldı! Yolda alev alev yandı

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Tosya Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Hasan Ağacıkoğlu idaresindeki Land Rover marka cipin motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı. Motor bölümünden dumanların çıktığını gören sürücü, aracını durdurarak inmek istedi. Kilitlenen kapıları açamayan sürücü, aracın camından atlayarak dışarı çıktı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, cip kullanılamaz hale geldi. Olay anını anlatan sürücü Hasan Ağacıkoğlu, "Can çok yandı. Araç ile seyir halindeydim. Bir anda ön taraftan alev topu çıktı. Araçtan inemedim. Can havliyle kendimi camdan dışarıya zar zor attım " dedi.

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN BİR İNSANIM

Aracın kendisine bir oto galeri tarafından eksik parçalarıyla satıldığını iddia eden ve aracı satan kişiyle davalık olduklarını ifade eden Ağacıkoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Aslında benim canım, bundan 1-2 ay önce bu aracı ilk aldığımda yandı. Bu aracı Çorum'un Osmancık ilçesinden bir galeriden satın aldım. Aracın pazarlığı bittikten sonra notere gittik, noterde aracın kaydının başkasının üzerine olduğu ortaya çıktı. Diğer arkadaş da galericiymiş, notere geldi ve kaydı bizlere verdi. Aracı kontrol ettirmek için sanayiye götürdüğümüzde eksik parçalarının olduğunu fark ettik. Bazı parçaları çalınmış, bazı parçaları kaynak yapılmış ya da yapıştırıcıyla yapıştırılmış. Galericiyi aradığımızda, 'biz aracı bu şekilde sattık’ dediler."

"Biz de dava açacağımızı söyleyip aynı gün şikayetçi olduk. Sonrasında resmi süreç doldu, resmi sürecin tamamlanması üzerine arkadaşlar bizleri aradı, 'biz aracınızı yaptıralım' dediler. Tosya'ya gelip çekici ile aracı alıp götürdüler. 8-10 gün boyunca Çorum'da bir tamirhanenin önünde bekledi. Usta bizleri aradı,' aracın parasını ödemiyorlar, arkasında durmuyorlar gelin aracı teslim alın' dedi. Buradan çekiciyi gönderip aracı geri getirttim. Aradan 4 gün geçmeden aracımız yandı. Ben, bu aracı almak için 2-3 yıldır uğraşıyordum. Benzinlikte asgari ücretle çalışan bir insanım. Emeğimizi ziyan ettile.r"