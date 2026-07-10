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Gündem Ölümden son anda kurtarıldı ama onun derdi çok başkaydı: Götür ağabey, rezil olduk!
Gündem

Ölümden son anda kurtarıldı ama onun derdi çok başkaydı: Götür ağabey, rezil olduk!

Yeniakit Publisher
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Ölümden son anda kurtarıldı ama onun derdi çok başkaydı: Götür ağabey, rezil olduk!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaş, jet skili cankurtaran ekipleri tarafından son anda ölümden kurtarıldı. Sudan çıkarılan vatandaşın cankurtaranlara söylediği "Ağabey sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım" sözleri çevredekileri gülümsetti.

Karasu sahilinde denizde yüzdüğü esnada dalgaların arasında gözden kaybolarak boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaşı fark eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı jet skili cankurtaran ekipleri harekete geçti. Kısa sürede şahsın ulaştığı noktaya giden ekipler, boğulmakta olan vatandaşı bota alarak sudan çıkardı. Cankurtaranların müdahalesiyle kurtarılan şahsın, jet skiye binerken ki ilk sözleri ise sahildeki vatandaşları ve görevlileri şaşırttı. Kendisini bota çeken cankurtaranlara dönen vatandaş, "Ağabey sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım" diyerek ricada bulundu.

Can kurtaran ekiplerinin kamerasına anbean yansıyan olayda, ekiplerinin vatandaşı güvenli bölgeye ulaştırdığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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