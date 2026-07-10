Sadece cesur değil, hem de merhametli: Kangal yeni doğan kuzuyu kanatları altına aldı

BAŞKA BİR HAYVANI KORUMA ALTINA ALIR: İbrahim Yurdakul, kangalın sürüde güçsüz ve hasta bir hayvan gördüğünde onları koruma altına aldığını belirterek, "Kangal köpeği, sürü yönetmekten ziyade koruyucu özelliğiyle ön plana çıkmaktadır. Özellikle koruma iç güdüsü, hayvan sahibine olan sadakati, hayvanlara karşı sahiplenme iç güdüsüne sahip bir iri cüsseli fakat iri cüssesinin altında narin ve duygusal bir hayvan bulunmaktadır. Kangal köpeği bir ve dört aylıkken özellikle kuzu, koyun, keçilerle beraber bulunduğu için aynı ortamda onları kendisine bir aile olarak görüyor. Aralarında ki iletişim bir bağlılık oluşturuyor. Bu durum köpeklerde oksitosin dediğimiz bir hormonun salınmasına sebep oluyor. Kangal köpekleri sürüde ne kadar güçsüz veya hasta bir hayvan var ise onları koruma altına alır ve tehlike anında çevreyi denetleme, gözetleme özelliğinden dolayı en ufak bir tehlikeyi sezebilen bir hayvan. Tehlike anında mera veya yaylım alanında ki kurt ve ayının ne kadar sayısı fazla olursa olsun gözünü kırpmadan savunma mekanizması oluşturabiliyor" dedi.