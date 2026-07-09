Bu da malum kafanın ecnebi versiyonu! 13 yaşındaki kızı havuza sokmayan tesettür düşmanı Rus tutuklandı

Başörtülülerin maruz kaldığı son ayrımcılık dün Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi 109 Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. 13 yaşındaki H.K. isimli kız çocuğu, site içerisinde bulunan yüzme havuzuna tesettür mayoyla girmek istedi. Bu sırada Türkiye'de Müslümanların yıllarca mücadele ettikleri malum kafanın Rus uyruklu versiyonu olan 64 yaşındaki site yöneticisi Ludmina İ., dairesinden koşarak aşağı indi ve küçük kıza tesettür mayoyla havuza giremeyeceğini söyledi.

Yaşadığı durumu ailesine anlatan H.K.'nin yakınları, olayın ardından jandarma ekiplerine şikayette bulundu. İhbar üzerine siteye gelen jandarma ekipleri, Rus uyruklu kadını ifadesini almak üzere karakola götürdü. İlk ifadesinin ardından serbest bırakılan şüpheli, savcılığın talimatıyla sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Alanya Adliyesi'ne sevk edilen Ludmina İ. Cumhuriyet Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Mahkeme, şüphelinin tutuklanmasına karar vererek Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.

BU KIYAFETLE HAVUZU KİRLETİYORSUN

Olayın ardından açıklamalarda bulunan baba Fatih Kılıçkaya, yaşanan anlatarak, "Kızımın kuzeni beni arayarak durumu anlattı. Kadın doğrudan kızımla konuşuyor. Önce bir velisi var mı diye sormuyor. Kızıma, 'Bu şekilde havuza giremezsin' diyor. Kızım da neden giremeyeceğini sorunca, 'Senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz. Yönetim kurulu olarak karar aldık, havuza giremezsin' diyor. Kızım ise giydiği haşemanın, mayo ve bikinilerle aynı kumaştan olduğunu, sadece modelinin farklı olduğunu söylüyor. Ancak kadın bunu kabul etmiyor" dedi.

BUNDAN SONRA GELME

Kadının, yalnızca bu siteyi değil başka siteleri de yönettiğini söylediğini iddia eden Kılıçkaya, "Kızımla sanki yetişkin biriyle konuşur gibi konuşmuş. 'Birkaç sitenin yönetimini yapıyorum, hiçbirinde haşemayla havuza girilmesine izin vermiyoruz. Ben de izin vermiyorum. Bugünlük gelmişsin girebilirsin ama bundan sonra gelme' diyerek kızımı rencide etmiş" dedi.

Olayı öğrendikten sonra sosyal medya üzerinden paylaşım yaptıklarını belirten Kılıçkaya, şunları söyledi: "Kayınbiraderim Selahattin Uğurkutu konuyu sosyal medyada paylaştı ve ardından büyük bir infial oluştu. Çünkü bu kabul edilebilir bir durum değil. Müslüman bir kadının ya da kız çocuğunun kullanması gereken haşemaya yabancı uyruklu bir site yöneticisinin müdahale etmeye çalışması bizi derinden üzdü. Bunun üzerine jandarmaya giderek şikayetçi olduk. Dün akşam kendisini ifadeye aldılar. Bugün de savcılığa sevk edildiğini öğrendik. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Burada mesele sadece küçük bir kızın gururunun kırılması değil; dini hassasiyetlerimize yönelik bir yaklaşım söz konusu. Ayrıca bir çocukla doğrudan konuşulması yerine önce ailesine ulaşılması gerekirdi."

BUNLARA FIRSAT VERİLMESİN

Benzer bir olayın daha önce yaşanmadığını ifade eden Fatih Kılıçkaya, "İlk defa böyle bir durumla karşılaştık. Aynı sitede Çeçen aileler de yaşıyor. Geçen yıl havuz açıldığında haşema ile havuza giren kadınlar ve çocuklar vardı. Benim kızım da geçen yıl haşema ile havuza girdi ve herhangi bir sorun yaşanmadı. Bu yıl yönetim değişti. Anladığım kadarıyla yeni yönetici fevri davranarak kızımı engelledi. Yetkililere teşekkür ediyoruz. Çok hızlı ve kararlı bir şekilde süreci yürüttüler. Bu suçu işleyen kişilerin hukuk önünde gereken karşılığı görmesini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.