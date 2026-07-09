  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
100 bin yetmez 200 bin daha getir! Bolu'da rüşvete de zam yapmışlar Rüşvet ve yolsuzluk ağında yargılama sürüyor! Görevden alınan CHP'li belediye başkanları köşeye sıkıştı! CHP ekmeklerinden etti! İBB binasında emekçi eylemi Mehter’e tepki gösterenlere bizzat Osmanlı Hanedan üyesinden cevap! “1917 yılında Alman İmparatoru da Mehter Marşı ile karşılanmıştı” Şimdi İsrail düşünsün! Suudi Arabistan siyonistleri dışlayıp o rotaya geri dönüyor! Bulgar yazarın bu övgüsünü hazmedemediler! Mehteran bando değil bir silahtı Yeditepe Üniversitesi harekete geçti! Mezuniyet törenindeki olaya jet soruşturma Dijital mecrada temizlik başlıyor! Tüm okullara kişisel veri talimatı İsrail basını: Yerli savunma sanayii çok güçlü! Türkiye F-35'ler olmadan da tehdit Başkan Yıldırım Akit TV'de belediye projelerini anlattı
Gündem Bu da malum kafanın ecnebi versiyonu! 13 yaşındaki kızı havuza sokmayan tesettür düşmanı Rus tutuklandı
Gündem

Bu da malum kafanın ecnebi versiyonu! 13 yaşındaki kızı havuza sokmayan tesettür düşmanı Rus tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bu da malum kafanın ecnebi versiyonu! 13 yaşındaki kızı havuza sokmayan tesettür düşmanı Rus tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 13 yaşındaki kız çocuğunun site havuzuna haşema ile girmesini engelleyen ve kıyafetiyle havuzu kirlettiğini söyleyip bir daha gelmemesini isteyen malum kafanın Rus versiyonu olan site yöneticisi, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başörtülülerin maruz kaldığı son ayrımcılık dün Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi 109 Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. 13 yaşındaki H.K. isimli kız çocuğu, site içerisinde bulunan yüzme havuzuna tesettür mayoyla girmek istedi. Bu sırada Türkiye'de Müslümanların yıllarca mücadele ettikleri malum kafanın Rus uyruklu versiyonu olan 64 yaşındaki site yöneticisi Ludmina İ., dairesinden koşarak aşağı indi ve küçük kıza tesettür mayoyla havuza giremeyeceğini söyledi.

Yaşadığı durumu ailesine anlatan H.K.'nin yakınları, olayın ardından jandarma ekiplerine şikayette bulundu. İhbar üzerine siteye gelen jandarma ekipleri, Rus uyruklu kadını ifadesini almak üzere karakola götürdü. İlk ifadesinin ardından serbest bırakılan şüpheli, savcılığın talimatıyla sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Alanya Adliyesi'ne sevk edilen Ludmina İ. Cumhuriyet Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Mahkeme, şüphelinin tutuklanmasına karar vererek Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.

BU KIYAFETLE HAVUZU KİRLETİYORSUN

Olayın ardından açıklamalarda bulunan baba Fatih Kılıçkaya, yaşanan anlatarak, "Kızımın kuzeni beni arayarak durumu anlattı. Kadın doğrudan kızımla konuşuyor. Önce bir velisi var mı diye sormuyor. Kızıma, 'Bu şekilde havuza giremezsin' diyor. Kızım da neden giremeyeceğini sorunca, 'Senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz. Yönetim kurulu olarak karar aldık, havuza giremezsin' diyor. Kızım ise giydiği haşemanın, mayo ve bikinilerle aynı kumaştan olduğunu, sadece modelinin farklı olduğunu söylüyor. Ancak kadın bunu kabul etmiyor" dedi.

BUNDAN SONRA GELME

Kadının, yalnızca bu siteyi değil başka siteleri de yönettiğini söylediğini iddia eden Kılıçkaya, "Kızımla sanki yetişkin biriyle konuşur gibi konuşmuş. 'Birkaç sitenin yönetimini yapıyorum, hiçbirinde haşemayla havuza girilmesine izin vermiyoruz. Ben de izin vermiyorum. Bugünlük gelmişsin girebilirsin ama bundan sonra gelme' diyerek kızımı rencide etmiş" dedi.

Olayı öğrendikten sonra sosyal medya üzerinden paylaşım yaptıklarını belirten Kılıçkaya, şunları söyledi: "Kayınbiraderim Selahattin Uğurkutu konuyu sosyal medyada paylaştı ve ardından büyük bir infial oluştu. Çünkü bu kabul edilebilir bir durum değil. Müslüman bir kadının ya da kız çocuğunun kullanması gereken haşemaya yabancı uyruklu bir site yöneticisinin müdahale etmeye çalışması bizi derinden üzdü. Bunun üzerine jandarmaya giderek şikayetçi olduk. Dün akşam kendisini ifadeye aldılar. Bugün de savcılığa sevk edildiğini öğrendik. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Burada mesele sadece küçük bir kızın gururunun kırılması değil; dini hassasiyetlerimize yönelik bir yaklaşım söz konusu. Ayrıca bir çocukla doğrudan konuşulması yerine önce ailesine ulaşılması gerekirdi."

BUNLARA FIRSAT VERİLMESİN

Benzer bir olayın daha önce yaşanmadığını ifade eden Fatih Kılıçkaya, "İlk defa böyle bir durumla karşılaştık. Aynı sitede Çeçen aileler de yaşıyor. Geçen yıl havuz açıldığında haşema ile havuza giren kadınlar ve çocuklar vardı. Benim kızım da geçen yıl haşema ile havuza girdi ve herhangi bir sorun yaşanmadı. Bu yıl yönetim değişti. Anladığım kadarıyla yeni yönetici fevri davranarak kızımı engelledi. Yetkililere teşekkür ediyoruz. Çok hızlı ve kararlı bir şekilde süreci yürüttüler. Bu suçu işleyen kişilerin hukuk önünde gereken karşılığı görmesini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başörtülülere nefret kusmuştu! Ters kelepçe ile götürüldü, tutuklanarak cezaevine atıldı
Başörtülülere nefret kusmuştu! Ters kelepçe ile götürüldü, tutuklanarak cezaevine atıldı

Gündem

Başörtülülere nefret kusmuştu! Ters kelepçe ile götürüldü, tutuklanarak cezaevine atıldı

Başörtüsüne anayasal güvence şart
Başörtüsüne anayasal güvence şart

Gündem

Başörtüsüne anayasal güvence şart

Başörtülü kadınlara zorbalık bitmiyor! Müslüman genç kızları gören 80’lik yobaz kriz geçirdi
Başörtülü kadınlara zorbalık bitmiyor! Müslüman genç kızları gören 80’lik yobaz kriz geçirdi

Gündem

Başörtülü kadınlara zorbalık bitmiyor! Müslüman genç kızları gören 80’lik yobaz kriz geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü karşıtlarına tepki: Geri kafalı fosiller
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü karşıtlarına tepki: Geri kafalı fosiller

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü karşıtlarına tepki: Geri kafalı fosiller

Seküler kokonadan plajda oturan başörtülü anne ile kızına yobaz saldırı: Buralar bizim! Defolun gidin! Yallah...
Seküler kokonadan plajda oturan başörtülü anne ile kızına yobaz saldırı: Buralar bizim! Defolun gidin! Yallah...

Gündem

Seküler kokonadan plajda oturan başörtülü anne ile kızına yobaz saldırı: Buralar bizim! Defolun gidin! Yallah...

Başörtüsü düşmanı kokanaya şok! Hatadan dönüldü, tutuklandı
Başörtüsü düşmanı kokanaya şok! Hatadan dönüldü, tutuklandı

Gündem

Başörtüsü düşmanı kokanaya şok! Hatadan dönüldü, tutuklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23