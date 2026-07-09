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Dünya Terörist Netanyahu'nun uykusu kaçtı! ABD'ye ağladı
Dünya

Terörist Netanyahu'nun uykusu kaçtı! ABD'ye ağladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Terörist Netanyahu'nun uykusu kaçtı! ABD'ye ağladı

Terör devleti İsrail'in bebek katili Başbakanı Netanyahu, Türkiye'nin F-35'lere erişimi konusunda ABD'ye üstü kapalı rahatsızlığını dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun mezuniyet töreninde, Lübnan'ın güneyinde sürdürdükleri işgal ve İran'la gerilime dair değerlendirmede bulundu.

Konuşmasında doğrudan isim zikretmeksizin ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişimine yönelik olumlu açıklamalarda bulunmasına üstü kapalı tepki gösteren Netanyahu, "İsrail'in hava üstünlüğünü korumak, ulusal güvenlik doktrinimizin temel taşıdır." dedi.

Orta Doğu'daki jeopolitik dengelerin hızla değiştiğini savunan Netanyahu, "Savaş henüz bitmedi. Eski zorlukların yanı sıra yenileri de ortaya çıkmaya devam ediyor. Eski eksenler çöküyor ve yenileri doğuyor. Her senaryoya hazırlıklıyız. Her zaman düşmanlarımızdan daha güçlü kalmamız gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönebileceğine yönelik sinyaller gelmesinin hemen ardından, başta Netanyahu olmak üzere İsrailli siyasiler buna karşı olduklarını dile getirdi.

Netanyahu, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde ve sırasında ABD medyasına röportajlar vererek Türkiye'nin F-35'lere erişimine izin verilmemesi çağrısı yapmıştı.

 

Lübnan'ın güneyindeki işgalin sürdürecekleri mesajı

Lübnan’ın güneyinde sürdürdükleri işgale değinen Netanyahu, “Gerektiği sürece Lübnan’ın güneyindeki güvenlik bölgesinde kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Netanyahu, İsrail helikopterlerinin Lübnan'ın güneyine saldırılar başlatmasından bu yana 3 bin 500 İsrail askerini tahliye ettiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan İran'a karşı ABD ile 28 Şubat'ta giriştikleri savaşla İran yönetimine ciddi darbeler indirdiklerini ileri süren Netanyahu, "Politikamız net. Bir anlaşma olsun ya da olmasın, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyecektir." ifadesini kullandı.

ABD ordusu dün İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almaya başlamıştı.

İsrail basını, ABD'nin çarşamba gecesi İran'a yönelik geniş kapsamlı hava saldırılarının ardından, İsrail ordusunun Tahran veya Lübnan'dan gelebilecek olası misillemelere karşı hazırlıklarını artırdığını yazmıştı.

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