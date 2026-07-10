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Yerel Araç sahibi son anda farketti: Egzoza sıkışan pisiciği itfaiye kurtardı
Yerel

Araç sahibi son anda farketti: Egzoza sıkışan pisiciği itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
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Araç sahibi son anda farketti: Egzoza sıkışan pisiciği itfaiye kurtardı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, park halindeki bir otomobilin egzoz muhafazasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, park halindeki bir otomobilin egzoz muhafazasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Söğütlü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde duran otomobillerinin yanına gelen araç sahipleri, içeriden kedi sesi geldiğini fark etti. Kendi imkanlarıyla yavru kediyi çıkarmaya çalışan ancak başarılı olamayan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yavru kedinin aracın egzoz muhafazası içinde sıkıştığı belirlendi.
Yavru kediye zarar vermemek için titiz bir çalışma yürüten itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren operasyonun ardından kediyi sıkıştığı yerden sağ salim çıkardı.

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