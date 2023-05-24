  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Togg üzerinden fiyat manipülasyonu iddiası! RTÜK'ten flaş açıklama

Ümit Özdağ 'FETÖ yuvası' dediği İYİ Parti'ye geri döndü!

Karadeniz'de gerilim tırmandı! TürkAkım ve Mavi Akım’ı koruyan gemiye saldırı

Herkes altın tahmini beklerken İslam Memiş şiddetle uyardı! Yeni planı yazdı, sözleri kafaları karıştırdı! Patlayabilir

FETÖ'cülerin suikast planı deşifre oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zehirlemek istemişler

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Ümit Özdağ'a kötü haber

Muhalif Metin Akpınar'dan çarpıcı seçim yorumu: Bükemediğin bileği öpeceksin

O ülkeden geleceğin petrolü için kritik onay verildi! İzin çıktı, harekete geçti!

Bu nasıl işçi, emekçi? HDP'ye yakın isimden TOGG kurnazlığı! Fahiş fiyatla satışa çıkardı

CNN de CHP gibi şaşkın: Yine Erdoğan kazanacak!
Spor Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk finalisti Fenerbahçe!
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk finalisti Fenerbahçe!

Yeniakit Publisher
2023-05-24 22:43:00 - 2023-05-24 22:59:29
Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk finalisti Fenerbahçe!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Sivasspor'u Ülker Stadyumu'nda farklı mağlup etti.

Türkiye Kupası'nda adını 5 yıl sonra finale yazdıran Fenerbahçe'nin gollerini 47'de Ferdi Kadıoğlu, 58'de Batshuayi ve 85'te King kaydetti.

Fenerbahçe, oynanacak MKE Ankaragücü - Başakşehir maçının galibi ile final maçında karşı karşıya gelecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23