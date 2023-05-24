Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk finalisti Fenerbahçe!
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Sivasspor'u Ülker Stadyumu'nda farklı mağlup etti.
Türkiye Kupası'nda adını 5 yıl sonra finale yazdıran Fenerbahçe'nin gollerini 47'de Ferdi Kadıoğlu, 58'de Batshuayi ve 85'te King kaydetti.
Fenerbahçe, oynanacak MKE Ankaragücü - Başakşehir maçının galibi ile final maçında karşı karşıya gelecek.