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Ekonomi
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Türkiye'den rekor geldi: İşte dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye'den rekor geldi: İşte dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri

Türkiye'de bu yıl fındıkta rekolte rekoru kırılırken, Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi (INC) 2026-2027 yılı verilerini açıkladı.

#1
Foto - Türkiye'den rekor geldi: İşte dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri

Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi (INC) 2026-2027 yılında dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri sıraladı. Türkiye listedeki yerini korurken diğer ülkelerin kendi arasındaki rekabeti dikkatlerden kaçmadı. Karadeniz’de yetişen ve yıllardır Türkiye’den dünyaya ihraç edilen fındıklar birçok farklı alanda kullanılıyor. Fındık üretiminde birinci olan Ordu’yu Giresun, Samsun, Sakarya ve Düzce takip ederken binlerce aile ise geçim kaynağı olarak fındık üretiminden yararlanıyor.

#2
Foto - Türkiye'den rekor geldi: İşte dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri

INC verilerine göre ise fındık üretiminde ilk 10 ülke

#3
Foto - Türkiye'den rekor geldi: İşte dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri

10. Fransa: 9.500 ton

#4
Foto - Türkiye'den rekor geldi: İşte dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri

9. İspanya: 10.530 ton

#5
Foto - Türkiye'den rekor geldi: İşte dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri

8. İran: 22.600 ton

#6
Foto - Türkiye'den rekor geldi: İşte dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri

7. Gürcistan: 45.000 ton

#7
Foto - Türkiye'den rekor geldi: İşte dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri

6. Azerbaycan: 65.000 ton

#8
Foto - Türkiye'den rekor geldi: İşte dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri

5. İtalya: 90.000 ton

#9
Foto - Türkiye'den rekor geldi: İşte dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri

4. Çin: 100.000 ton

#10
Foto - Türkiye'den rekor geldi: İşte dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri

3. Şili: 120.000 ton

#11
Foto - Türkiye'den rekor geldi: İşte dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri

2. ABD: 123.500 ton

#12
Foto - Türkiye'den rekor geldi: İşte dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri

1. Türkiye: 809.940 ton

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