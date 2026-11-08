Türkiye'den rekor geldi: İşte dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri
Türkiye'de bu yıl fındıkta rekolte rekoru kırılırken, Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi (INC) 2026-2027 yılı verilerini açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'de bu yıl fındıkta rekolte rekoru kırılırken, Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi (INC) 2026-2027 yılı verilerini açıkladı.
Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi (INC) 2026-2027 yılında dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri sıraladı. Türkiye listedeki yerini korurken diğer ülkelerin kendi arasındaki rekabeti dikkatlerden kaçmadı. Karadeniz’de yetişen ve yıllardır Türkiye’den dünyaya ihraç edilen fındıklar birçok farklı alanda kullanılıyor. Fındık üretiminde birinci olan Ordu’yu Giresun, Samsun, Sakarya ve Düzce takip ederken binlerce aile ise geçim kaynağı olarak fındık üretiminden yararlanıyor.
INC verilerine göre ise fındık üretiminde ilk 10 ülke
10. Fransa: 9.500 ton
9. İspanya: 10.530 ton
8. İran: 22.600 ton
7. Gürcistan: 45.000 ton
6. Azerbaycan: 65.000 ton
5. İtalya: 90.000 ton
4. Çin: 100.000 ton
3. Şili: 120.000 ton
2. ABD: 123.500 ton
1. Türkiye: 809.940 ton
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23