Türkiye'den rekor geldi: İşte dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri

Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi (INC) 2026-2027 yılında dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri sıraladı. Türkiye listedeki yerini korurken diğer ülkelerin kendi arasındaki rekabeti dikkatlerden kaçmadı. Karadeniz’de yetişen ve yıllardır Türkiye’den dünyaya ihraç edilen fındıklar birçok farklı alanda kullanılıyor. Fındık üretiminde birinci olan Ordu’yu Giresun, Samsun, Sakarya ve Düzce takip ederken binlerce aile ise geçim kaynağı olarak fındık üretiminden yararlanıyor.