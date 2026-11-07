  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Valilik saat verdi! Yoğun kar geliyor 7 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi 7 Kasım 2021: Hasan Çengiç'in vefatı (Aliya İzetbegoviç’in dava arkadaşı) Paşinyan'dan kritik açıklama! 'Türkiye ile böyle bir sorunumuz yok' Bursa'da gece yarısı dehşeti! Uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdılar Bankacılık krizi ülkeyi karıştırdı: Devlet Başkanını gözaltına aldılar! 'Kafamın içindeki sesler bana Trump'ı öldür diyor' İran ordusu: Keşm Adası üzerinde ABD’ye ait MQ-9 düşürüldü SPK’den üç hissedeki işlemlere suç duyurusu ve iki yıl işlem yasağı Katar’dan ABD-İran görüşmelerine ilişkin iddialara yalanlama
Gündem Sarıgül’ün o sözlerini bugün bir daha izleyelim: ‘Bu işler iş arkadaşlığından başlıyor’
Gündem

Sarıgül’ün o sözlerini bugün bir daha izleyelim: ‘Bu işler iş arkadaşlığından başlıyor’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Oğlu Emir Sarıgül’ün Özgür Özel’e atkı paketi içinde tam 100 bin dolar gönderdiğini söylediği Mustafa Sarıgül'ün tasarruf edebiyatı yaptığı eski bir konuşması yeniden gündem oldu. Şoförüne, korumasına ve belediye personeline taciz ettiği iddia edilen Sarıgül’ün katıldığı ayrı bir programda ‘Bu işler iş arkadaşlığından başlıyor” diyerek sunucuya sözde aşk telkinlerinde bulunduğu görüldü.

Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Sarıgül ailesi, bu kez yıllar önce katıldığı bir televizyon programındaki tuhaf diyaloglarıyla konuşuluyor. Oğlu Emir Sarıgül’ün kara para aklama soruşturması ve Özgür Özel’e yönelik iddialarıyla çalkalanan süreçte, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün geçmişteki bir yayın kaydı yeniden gün yüzüne çıktı. Tasarruf ve saat sohbetiyle başlayan programın, Sarıgül’ün sunucunun özel hayatına dair yaptığı müdahalelerle adeta skandala dönüştüğü görüldü.

SUNUCUNUN ÖZEL HAYATINI SORGULADI: "ÖNCE BANA GETİRECEKSİN!"

Aralık 2022’de katıldığı programda tasarruf üzerine konuşurken bir anda konuyu sunucunun özel hayatına getiren Mustafa Sarıgül’ün tavırları pes dedirtti. Sunucuya saati sevgilisinin alıp almadığını soran ve “Sevgilim yok” yanıtı üzerine “Niye yalan söylüyorsun? İçeride bir kız var, sana bakıyordu. Ben baktım baktım, hissettim.” diyerek ısrarcı olan Sarıgül, şu dikkat çeken diyaloglara imza attı:

Sunucunun söz konusu kişinin iş arkadaşı olduğunu belirtmesi üzerine Sarıgül, "İş arkadaşından başlıyor bu işler zaten" diyerek lafı evliliğe getirdi.

Nikâh şahitliği için şart koşan Sarıgül, “Ama önce nişanlını bana getireceksin. Bir öğretmen olarak bir terapi yapacağım. Bakayım kızı sen mutlu edecek misin? Edebilecek misin? Siz gençler evleniyorsunuz, üç ay sonra ‘Biz ayrılıyoruz.’ diyerek sınırları zorladı.

Oğluyla ilgili peş peşe gelen rüşvet ve para skandallarıyla siyasette deprem oluştururken, Mustafa Sarıgül’ün geçmişteki bu rahat ve mesnetsiz çıkışları kamuoyunda "Bu ne pişkinlik" yorumlarına neden oldu.

Cezaevinde bomba restleşme: İmamoğlu ile Emir Sarıgül birbirine girdi!
Cezaevinde bomba restleşme: İmamoğlu ile Emir Sarıgül birbirine girdi!

Gündem

Cezaevinde bomba restleşme: İmamoğlu ile Emir Sarıgül birbirine girdi!

Nedim Şener, Sarıgül’ün sözlerinin peşine düştü… Utanmazlık abidesi" Sarıgül Özgür Özel’i tehdit mi etti?
Nedim Şener, Sarıgül’ün sözlerinin peşine düştü… Utanmazlık abidesi” Sarıgül Özgür Özel’i tehdit mi etti?

Gündem

Nedim Şener, Sarıgül’ün sözlerinin peşine düştü… Utanmazlık abidesi” Sarıgül Özgür Özel’i tehdit mi etti?

Gazeteci Can Ataklı’dan şok iddia! Portekizli kadın: "Emir Sarıgül ve Ekrem İmamoğlu ile cinsel ilişkiye girdim"
Gazeteci Can Ataklı’dan şok iddia! Portekizli kadın: “Emir Sarıgül ve Ekrem İmamoğlu ile cinsel ilişkiye girdim”

Gündem

Gazeteci Can Ataklı’dan şok iddia! Portekizli kadın: “Emir Sarıgül ve Ekrem İmamoğlu ile cinsel ilişkiye girdim”

O görüntüler yeniden gündeme geldi: Sarıgül'ün yatak odasındaki sır ne?
O görüntüler yeniden gündeme geldi: Sarıgül'ün yatak odasındaki sır ne?

Gündem

O görüntüler yeniden gündeme geldi: Sarıgül'ün yatak odasındaki sır ne?

Bu kitabı yazan kişi nerede? ‘Düğün evinin tefçisi ölü evinin yasçısı Sarıgül’
Bu kitabı yazan kişi nerede? ‘Düğün evinin tefçisi ölü evinin yasçısı Sarıgül’

Gündem

Bu kitabı yazan kişi nerede? ‘Düğün evinin tefçisi ölü evinin yasçısı Sarıgül’

İmamoğlu, Özel, Sarıgül, Böcek… "Para zaafı olanların aynı partide buluşması tesadüf mü?"
İmamoğlu, Özel, Sarıgül, Böcek… “Para zaafı olanların aynı partide buluşması tesadüf mü?”

Gündem

İmamoğlu, Özel, Sarıgül, Böcek… “Para zaafı olanların aynı partide buluşması tesadüf mü?”

Özgür Özel’e Londradan binlerce sterlin değerinde VİSKİ! Emir Sarıgül her şeyi anlattı
Özgür Özel’e Londradan binlerce sterlin değerinde VİSKİ! Emir Sarıgül her şeyi anlattı

Gündem

Özgür Özel’e Londradan binlerce sterlin değerinde VİSKİ! Emir Sarıgül her şeyi anlattı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23