Sarıgül’ün o sözlerini bugün bir daha izleyelim: ‘Bu işler iş arkadaşlığından başlıyor’

Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Sarıgül ailesi, bu kez yıllar önce katıldığı bir televizyon programındaki tuhaf diyaloglarıyla konuşuluyor. Oğlu Emir Sarıgül’ün kara para aklama soruşturması ve Özgür Özel’e yönelik iddialarıyla çalkalanan süreçte, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün geçmişteki bir yayın kaydı yeniden gün yüzüne çıktı. Tasarruf ve saat sohbetiyle başlayan programın, Sarıgül’ün sunucunun özel hayatına dair yaptığı müdahalelerle adeta skandala dönüştüğü görüldü.

SUNUCUNUN ÖZEL HAYATINI SORGULADI: "ÖNCE BANA GETİRECEKSİN!"

Aralık 2022’de katıldığı programda tasarruf üzerine konuşurken bir anda konuyu sunucunun özel hayatına getiren Mustafa Sarıgül’ün tavırları pes dedirtti. Sunucuya saati sevgilisinin alıp almadığını soran ve “Sevgilim yok” yanıtı üzerine “Niye yalan söylüyorsun? İçeride bir kız var, sana bakıyordu. Ben baktım baktım, hissettim.” diyerek ısrarcı olan Sarıgül, şu dikkat çeken diyaloglara imza attı:

Sunucunun söz konusu kişinin iş arkadaşı olduğunu belirtmesi üzerine Sarıgül, "İş arkadaşından başlıyor bu işler zaten" diyerek lafı evliliğe getirdi.

Nikâh şahitliği için şart koşan Sarıgül, “Ama önce nişanlını bana getireceksin. Bir öğretmen olarak bir terapi yapacağım. Bakayım kızı sen mutlu edecek misin? Edebilecek misin? Siz gençler evleniyorsunuz, üç ay sonra ‘Biz ayrılıyoruz.’ diyerek sınırları zorladı.

Oğluyla ilgili peş peşe gelen rüşvet ve para skandallarıyla siyasette deprem oluştururken, Mustafa Sarıgül’ün geçmişteki bu rahat ve mesnetsiz çıkışları kamuoyunda "Bu ne pişkinlik" yorumlarına neden oldu.