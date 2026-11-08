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Otoyollarda hız sınırları tarih oluyor: Sürücüler için yeni dönem resmen başlıyor

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Otoyollarda hız sınırları tarih oluyor: Sürücüler için yeni dönem resmen başlıyor

Dünyanın farklı ülkelerinde trafik güvenliği, çevre kirliliği ve artan yakıt tüketimi gerekçesiyle otoyol hız sınırlarına yönelik radikal düzenlemeler peş peşe hayata geçirilmeye başlandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 120 kilometre olan hız sınırı 100 kilometreye düşürülürken, Avrupa'da da Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde hız limitlerinin artırılması veya azaltılması yönünde kritik oylamalar yapıldı. Türkiye'de ise Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yap-İşlet-Devret projelerine göre otomobiller için 130 ila 140 kilometre arasında değişen mevcut hız sınırları sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

#1
Foto - Otoyollarda hız sınırları tarih oluyor: Sürücüler için yeni dönem resmen başlıyor

Dünyanın farklı ülkelerinde otoyol hız sınırlarına yönelik uygulamalar değişirken, trafik güvenliği, çevre kirliliği ve yakıt tüketimi konuları da tartışmaları beraberinde getiriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de otoyolun bir bölümünde hız sınırı 120 kilometreden 100 kilometreye düşürülürken, Avrupa'da da hız limitleri yeniden gündeme geldi.

#2
Foto - Otoyollarda hız sınırları tarih oluyor: Sürücüler için yeni dönem resmen başlıyor

Abu Dabi'de Şeyh Muhammed bin Raşid El Mektum Caddesi (E311) üzerindeki belirli bir bölümde hız sınırı, 14 Eylül 2026 itibarıyla 100 kilometreye indirildi. Daha önce 120 kilometre olan sınırın düşürülmesiyle sürücüler için yeni trafik düzenlemesi yürürlüğe girdi.

#3
Foto - Otoyollarda hız sınırları tarih oluyor: Sürücüler için yeni dönem resmen başlıyor

Avrupa'da ise özellikle Almanya'da otoyollara genel hız sınırı getirilmesi uzun süredir tartışılıyor. Ülkede bazı otoyol kesimlerinde hız sınırı bulunmazken, 130 kilometre/saat yalnızca tavsiye edilen hız olarak uygulanıyor. Almanya Federal Meclisi'nde 9 Temmuz 2026'da otoyollara genel 130 kilometre hız sınırı getirilmesi için yapılan oylamada teklif, 467'ye karşı 137 oyla reddedildi.

#4
Foto - Otoyollarda hız sınırları tarih oluyor: Sürücüler için yeni dönem resmen başlıyor

Hollanda'da da hız sınırları zaman içerisinde değişti. Ülkede 2020 yılında çevre kirliliğini azaltmak amacıyla otoyollarda 06.00-19.00 saatleri arasında geçerli olan 130 kilometre hız sınırı 100 kilometreye düşürülmüştü. Ancak 14 Nisan 2025'te alınan kararla üç otoyolun toplam 86 kilometrelik bölümünde gündüz saatlerinde de hız sınırı yeniden 130 kilometreye çıkarıldı.

#5
Foto - Otoyollarda hız sınırları tarih oluyor: Sürücüler için yeni dönem resmen başlıyor

Türkiye'de ise otomobiller için otoyol hız sınırı, yolun işletme modeline göre değişiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda azami hız 130 kilometre, Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyollarda ise 140 kilometre olarak uygulanıyor.

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