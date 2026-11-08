Otoyollarda hız sınırları tarih oluyor: Sürücüler için yeni dönem resmen başlıyor

Dünyanın farklı ülkelerinde trafik güvenliği, çevre kirliliği ve artan yakıt tüketimi gerekçesiyle otoyol hız sınırlarına yönelik radikal düzenlemeler peş peşe hayata geçirilmeye başlandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 120 kilometre olan hız sınırı 100 kilometreye düşürülürken, Avrupa'da da Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde hız limitlerinin artırılması veya azaltılması yönünde kritik oylamalar yapıldı. Türkiye'de ise Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yap-İşlet-Devret projelerine göre otomobiller için 130 ila 140 kilometre arasında değişen mevcut hız sınırları sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.