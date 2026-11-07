Cuma namazı sonrası ilginç görüntü! "FBSK'nın tutuklanması şerefine hayır simidi"
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Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon soruşturmasında tutuklanması üzerine Ankara'daki bir camide, üzerinde "Foncu FBSK’nın tutuklanması şerefine" yazılı pankart bulunan tezgahtan vatandaşlara hayır simidi dağıtıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının ardından Ankara'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Bir camide cemaate hayır simidi dağıtıldığı belirtilirken, simit tezgahındaki yazıda Kaya'nın tutuklanmasına gönderme yapıldı.
Ankara'daki bir camide dağıtıldığı belirtilen hayır simitlerinin bulunduğu tezgahta, "Foncu FBSK'nın tutuklanması şerefine hayır simididir" ifadeleri yer aldı. Yazıda kullanılan FBSK kısaltmasıyla eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya gönderme yapıldı.
Simitlerin kim tarafından dağıtıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül ikinci kez şüpheli sıfatıyla İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kaya, "suç örgütüne üye olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Kaya'nın tutuklanmasına karar verirken eşi İlyas Kaya ile İbrahim Ömer Gönül adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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