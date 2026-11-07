  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran, Hürmüz üzerinde ABD İHA’sı vurdu Valilik saat verdi! Yoğun kar geliyor 7 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi 7 Kasım 2021: Hasan Çengiç'in vefatı (Aliya İzetbegoviç’in dava arkadaşı) Paşinyan'dan kritik açıklama! 'Türkiye ile böyle bir sorunumuz yok' Bursa'da gece yarısı dehşeti! Uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdılar Bankacılık krizi ülkeyi karıştırdı: Devlet Başkanını gözaltına aldılar! 'Kafamın içindeki sesler bana Trump'ı öldür diyor' İran ordusu: Keşm Adası üzerinde ABD’ye ait MQ-9 düşürüldü SPK’den üç hissedeki işlemlere suç duyurusu ve iki yıl işlem yasağı
Siyaset Cuma namazı sonrası ilginç görüntü! "FBSK'nın tutuklanması şerefine hayır simidi"
Siyaset

Cuma namazı sonrası ilginç görüntü! "FBSK'nın tutuklanması şerefine hayır simidi"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Cuma namazı sonrası ilginç görüntü! "FBSK'nın tutuklanması şerefine hayır simidi"

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon soruşturmasında tutuklanması üzerine Ankara'daki bir camide, üzerinde "Foncu FBSK’nın tutuklanması şerefine" yazılı pankart bulunan tezgahtan vatandaşlara hayır simidi dağıtıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının ardından Ankara'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Bir camide cemaate hayır simidi dağıtıldığı belirtilirken, simit tezgahındaki yazıda Kaya'nın tutuklanmasına gönderme yapıldı.

Ankara'daki bir camide dağıtıldığı belirtilen hayır simitlerinin bulunduğu tezgahta, "Foncu FBSK'nın tutuklanması şerefine hayır simididir" ifadeleri yer aldı. Yazıda kullanılan FBSK kısaltmasıyla eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya gönderme yapıldı.

Simitlerin kim tarafından dağıtıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül ikinci kez şüpheli sıfatıyla İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kaya, "suç örgütüne üye olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Kaya'nın tutuklanmasına karar verirken eşi İlyas Kaya ile İbrahim Ömer Gönül adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya tarihe geçti: Suç örgütü üyeliğinden tutuklanan ilk bakan
Fatma Betül Sayan Kaya tarihe geçti: Suç örgütü üyeliğinden tutuklanan ilk bakan

Gündem

Fatma Betül Sayan Kaya tarihe geçti: Suç örgütü üyeliğinden tutuklanan ilk bakan

Fatma Betül Sayan’ın ibretlik hikayesi! Bakanlık koltuğundan cezaevi ranzasına
Fatma Betül Sayan’ın ibretlik hikayesi! Bakanlık koltuğundan cezaevi ranzasına

Gündem

Fatma Betül Sayan’ın ibretlik hikayesi! Bakanlık koltuğundan cezaevi ranzasına

Fondaş medya maskesi bir kez daha indi! Foncu Fatma Betül’e öyle yolsuz Ekrem’e böyle
Fondaş medya maskesi bir kez daha indi! Foncu Fatma Betül’e öyle yolsuz Ekrem’e böyle

Gündem

Fondaş medya maskesi bir kez daha indi! Foncu Fatma Betül’e öyle yolsuz Ekrem’e böyle

Erdoğan destekliyor, Gürlek üzerine üzerine gidiyor! 'Gerisi de gelecek, Fatma Betül yalnız kalmayacak'
Erdoğan destekliyor, Gürlek üzerine üzerine gidiyor! 'Gerisi de gelecek, Fatma Betül yalnız kalmayacak'

Siyaset

Erdoğan destekliyor, Gürlek üzerine üzerine gidiyor! 'Gerisi de gelecek, Fatma Betül yalnız kalmayacak'

Fatma Betül için, ‘ifadeye gidip çayını kahvesini içecek’ demişti: Özel kahve içmeye ne zaman gidecek?
Fatma Betül için, ‘ifadeye gidip çayını kahvesini içecek’ demişti: Özel kahve içmeye ne zaman gidecek?

Gündem

Fatma Betül için, ‘ifadeye gidip çayını kahvesini içecek’ demişti: Özel kahve içmeye ne zaman gidecek?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23