Ziraat Türkiye Kupası’nda derbi mesaisi! Fenerbahçe Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kanlı Noel: Türk çocukları hunharca öldürüldü! Bu fotoğrafı unutmadık

Özgür Özel’in Edirne mitinginde tansiyon yükseldi! Kendi seçmeninden şok tepki: "Türkiye’yi küçük düşürme"

Uyuşturucu partilerine şok baskın! Garipoğlu’nun gizli listesi ve ünlü isimler deşifre oldu

Uygun fiyatlı taşınmaz fırsatı! Milli Emlak satışları dikkat çekti!

Kayseri’de komşuluk örneği! Ulaşamadığı komşusundan soğuk havada haber bekledi

Müslüman kardeşlere karşı haçlı ittifakı! ABD’den yardım istediler

21 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

İsrail’in Suriye talebine ABD’den ret: Netanyahu’nun yaptırım kozu elinden alındı

Çıplak arama iddiasına yalanlama

İran’dan Maduro’ya ABD’yi sarsacak destek: Her alanda iş birliği teklifi
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında 23 Aralık Salı günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına start verdi. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sarı-lacivertli ekibin, dev maç öncesi yenilenme ve taktik çalışmalarına odaklandığı açıklandı.

Fenerbahçe, 23 Aralık Salı günü Beşiktaş ile sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman; salonda yapılan core hareketleriyle başladı, rejenerasyon çalışmalarıyla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. 

