Ziraat Türkiye Kupası’nda derbi mesaisi! Fenerbahçe Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında 23 Aralık Salı günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına start verdi. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sarı-lacivertli ekibin, dev maç öncesi yenilenme ve taktik çalışmalarına odaklandığı açıklandı.
Fenerbahçe, 23 Aralık Salı günü Beşiktaş ile sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman; salonda yapılan core hareketleriyle başladı, rejenerasyon çalışmalarıyla da tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
