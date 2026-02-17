  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zincir markette demans hastası yaşlı kadına istismar skandalı! Bu kadar mı insanlıktan çıktınız? İran ve ABD arasındaki müzakereler Cenevre'de tamamlandı! Hamaney'den sıcak açıklama Annesini mumyalayıp maaşları aldı! 82’lik dolandırıcı teyzeye Ekrem tavsiyesi Etiyopya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşıladı "Yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten savcıyı tehdit etmişlerdi! Cezaları belli oldu 'Emekliyim' diyen İsrailli'yi rezil rüsva etti! Savaş suçlarından mı? Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme! Şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı Abdulkadir Selvi’den İmamoğlu’na: Hırsızdan cumhurbaşkanı olmaz Türkiye için beka sorunu! Sultangazi'de dehşet anları İranlı yetkili açık açık söyledi! Hürmüz boğazında yeni tehlike
Gündem AK Parti’den Ordu’da gençlik hamlesi! Gençlik kolları başkanı olarak Mustafa Gücer atandı
Gündem

AK Parti’den Ordu’da gençlik hamlesi! Gençlik kolları başkanı olarak Mustafa Gücer atandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
AK Parti’den Ordu’da gençlik hamlesi! Gençlik kolları başkanı olarak Mustafa Gücer atandı

AK Parti, Ordu’da gençlik hamlesinde bulundu. Bayrak değişiminin yaşandığı Altınordu'da İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Mustafa Gücer atandı.

 HABER MERKEZİ 

Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu teşkilatında gençlik yapılanmasına yönelik yeni bir görevlendirme gerçekleştirildi. Parti teşkilatlarında sürdürülen yenilenme ve dinamizm süreci kapsamında Altınordu ilçesinde bayrak değişimi yaşandı.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Altınordu İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Mustafa Gücer atandı.

Atamanın, teşkilat çalışmalarının daha etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.

 

Yeni başkan Mustafa Gücer’in önümüzdeki günlerde ilçe gençlik kolları yönetimini şekillendirmesi ve saha çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.

Özellikle üniversite ve mahalle bazlı gençlik faaliyetlerinin artırılması, sosyal ve kültürel projelerin yaygınlaştırılması ile teşkilat içi eğitim çalışmalarının güçlendirilmesi planlanıyor.

Ak Parti’nin hayır oyuna rağmen 13 ayda üçüncü zam! İstanbul’da ulaşıma yüzde 20 zam yapıldı
Ak Parti’nin hayır oyuna rağmen 13 ayda üçüncü zam! İstanbul’da ulaşıma yüzde 20 zam yapıldı

Gündem

Ak Parti’nin hayır oyuna rağmen 13 ayda üçüncü zam! İstanbul’da ulaşıma yüzde 20 zam yapıldı

AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti!
AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti!

Gündem

AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti!

CHP yüzünden İstanbul’da ulaşım vatandaşa yük olmaya başladı! AK Partili Eker’den ulaşım zammına tepki!
CHP yüzünden İstanbul’da ulaşım vatandaşa yük olmaya başladı! AK Partili Eker’den ulaşım zammına tepki!

Siyaset

CHP yüzünden İstanbul’da ulaşım vatandaşa yük olmaya başladı! AK Partili Eker’den ulaşım zammına tepki!

AK Partili Nurettin Alan: İstanbul için yol haritamızı belirledik
AK Partili Nurettin Alan: İstanbul için yol haritamızı belirledik

Gündem

AK Partili Nurettin Alan: İstanbul için yol haritamızı belirledik

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23