AK Parti’den Ordu’da gençlik hamlesi! Gençlik kolları başkanı olarak Mustafa Gücer atandı
AK Parti, Ordu’da gençlik hamlesinde bulundu. Bayrak değişiminin yaşandığı Altınordu'da İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Mustafa Gücer atandı.
Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu teşkilatında gençlik yapılanmasına yönelik yeni bir görevlendirme gerçekleştirildi. Parti teşkilatlarında sürdürülen yenilenme ve dinamizm süreci kapsamında Altınordu ilçesinde bayrak değişimi yaşandı.
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Altınordu İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Mustafa Gücer atandı.
Atamanın, teşkilat çalışmalarının daha etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.
Yeni başkan Mustafa Gücer’in önümüzdeki günlerde ilçe gençlik kolları yönetimini şekillendirmesi ve saha çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.
Özellikle üniversite ve mahalle bazlı gençlik faaliyetlerinin artırılması, sosyal ve kültürel projelerin yaygınlaştırılması ile teşkilat içi eğitim çalışmalarının güçlendirilmesi planlanıyor.
