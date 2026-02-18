  • İSTANBUL
Dünya İlk teravih namazında Mescid-i Aksa'da saf tutuldu.
Dünya

İlk teravih namazında Mescid-i Aksa'da saf tutuldu.

Yüzlerce Filistinli, İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da Ramazan ayının ilk teravih namazı için saf tuttu.

Yüzlerce Filistinli, İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da Ramazan ayının ilk teravih namazı için saf tuttu.
İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da bu yılın Ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi. İbadet için akşamın erken saatlerinden itibaren çevre bölgelerden Mescid-i Aksa’ya gelen birçok Filistinli, İsrail’in şehir genelinde ve mescidin kapılarında erişime yönelik yoğun kısıtlamalarına rağmen güçlü bir manevi atmosferde ibadetlerini gerçekleştirdi. İsrail’in engellemelerine rağmen yüzlerce kişi Mescid-i Aksa’nın avlularında saf tuttu. Cemaat, yatsı ve teravih namazlarını derin bir manevi atmosfer içinde eda ederken, İsrail’in ablukasının ve Filistin halkına yönelik devam eden saldırıların sona ermesi için dua etti.
İsrailli güvenlik güçleri ise kontrol noktaları oluşturarak bölgede kimlik kontrolleri gerçekleştirdi ve özellikle genç erkekler olmak üzere birçok Filistinlinin bölgeye girişini kısıtladı. Uygulamaların kasıtlı bir şekilde kutsal mekana katılımı sınırlamayı amaçladığı belirtildi.
Bölge halkı, Ramazan ayının Kudüs’te İsrail’in devam eden kısıtlamaları ve artan gerilim gölgesinde başlaması nedeniyle, kutsal ay boyunca Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya erişimine yönelik yeni kısıtlamaların olacağından endişe duyuyor.

