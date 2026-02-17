  • İSTANBUL
AJet'ten Ramazan jesti! İftar ve sahur ikramı yapılacak
Recep Yeşil Giriş Tarihi:

AJet'ten Ramazan jesti! İftar ve sahur ikramı yapılacak

Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası olarak kurulan Ajet, Ramazan ayında yolcularına jest yapacak.

Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu gökyüzüne taşıyor.

AJet, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerine denk gelen tüm yurt içi uçuşlarında misafirlerine ücretsiz ikramlar sunacak.

AJet misafirleri, uçuş sırasında ikramlıklarla iftarlarını açabilecek ve sahurlarını yapabilecek.

AJet’in ücretsiz iftar ve sahur ikramı; pide ekmeğinde beyaz peynir, kırmızı biber ve zeytin ezmeli sandviç, hurma ve sudan oluşuyor.

Ücretsiz Ramazan ikramlarına ek olarak AJet uçuşlarında, dileyen yolcular için AJet Cafe’nin menüleri de satışa sunulacak.

