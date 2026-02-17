Apartmana musallat olan "büyücü" çetesine darbe! Kirli oyun güvenlik kamerasında deşifre oldu
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, akıllara durgunluk veren ve mahalle sakinlerini dehşete düşüren bir "büyü" skandalı patlak verdi. Sahabiye Mahallesi’ndeki bir apartmana dadanan vicdansızlar, bina girişine ve koridorlara ne olduğu belirsiz toz ve sıvı maddeler sürerek insanların huzuruna kastetti. Apartman sakinlerinin dikkati sayesinde fark edilen bu karanlık tertip, emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla son buldu.
KAYSERİ’nin Kocasinan ilçesinde bir apartman girişi ve koridorlarına toz ve sıvı benzeri maddeler sürerek ‘büyü yaptıkları’ şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, 4 gün önce Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde bir apartmanda meydana geldi. Bina girişinde ve koridorlarında sıvı ve toz benzeri maddeleri gören apartman sakinleri şüphe üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan kontrollerde biri kadın iki kişinin yanlarındaki bir maddeyi toz şeklinde etrafa saçtıkları belirlendi.
İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelilerin E.A. (16) ve H.D. (17) isimli suça sürüklenen çocuklar oldukları tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Öte yandan, iki şüphelinin bina güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde yanlarındaki sıvı ve toz benzeri maddeleri bina girişine sürdükleri ve yere döktükleri görüldü. (DHA)
