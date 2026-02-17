  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal açıkladı: Taslak rapor partilere teslim edildi Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Bilal Erdoğan ABD ve Arap basınından sonra Rus medyasında… Sovyet devriminin kurucusu Lenin'e benzettiler OnlyFans operasyonunda flaş gelişme CHP’li Emir’den “Kent uzlaşılı”, AİHM’li açıklama! Emir, Komisyon toplantısı öncesi CHP’nin görüşlerini aktardı! İran ne bir Venezuela ne de Yugoslavya olur Amerika İran’da batağa saplanacak Jandarma’ya iftira elinde patladı! Genç kız başını yaktı 5 günde Türkiye'ye peş peşe acı haber! 3 çocuk vefat etti Siyonist propagandaya alet oldu! İsrail’den Alperen Şengün paylaşımı Tacizci CHP’li eski Görele Belediye Başkanı Dede, disipline sevk edildi
Gündem Son dakika: Futbol kulübüne el konuldu
Gündem

Son dakika: Futbol kulübüne el konuldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika: Futbol kulübüne el konuldu

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Karara göre bir futbol kulübüne el konuldu.

Son dakika haberi... İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. 3 şirket ve bir futbol kulübüne el konuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MASAK tarafından hazırlanan rapora istinaden, “Yasa dışı Bahis” suçuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin, yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi oldukları, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıkları tespit edildi.

 Yasa dışı bahis organizasyonu kapsamında elde edilen gelirlerin, söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

Bu kapsamda, bugün İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır illerinde belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

 3 şirket, 1 futbol kulübü, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 işyerine el konuldu. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.

 

Son dakika! Çok sayıda gözaltı! İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON’a operasyon
Son dakika! Çok sayıda gözaltı! İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON’a operasyon

Gündem

Son dakika! Çok sayıda gözaltı! İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON’a operasyon

4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon
4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon

Gündem

4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon

Yolsuzluk operasyonunda gözaltılar vardı! 'İZBETON' soruşturmasında yeni gelişme
Yolsuzluk operasyonunda gözaltılar vardı! 'İZBETON' soruşturmasında yeni gelişme

Gündem

Yolsuzluk operasyonunda gözaltılar vardı! 'İZBETON' soruşturmasında yeni gelişme

OnlyFans operasyonunda flaş gelişme
OnlyFans operasyonunda flaş gelişme

Gündem

OnlyFans operasyonunda flaş gelişme

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Osmanlı

Başlığı görünce fetöcü gs zannettim :)
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23