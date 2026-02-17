Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP lideri Devlet Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı

Resmi atama kararı sonrası Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Adalet Bakanlığı'na atandı. Gürlek, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te yaptığıaçıklamalar üzerine, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür mesajı yayınladı.

Gürlek paylaşımında, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında şahsıma yönelik ifade ettiği destek ve temennileri için teşekkür ediyorum. Adalet hizmeti, milletimize karşı taşıdığımız ortak bir sorumluluktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına ve hukuk devletinin temel ilkelerine bağlı kalarak görevimizi ifa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin adalet beklentisini daha da güçlendirmek için azim ve kararlılıkla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada, Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'e ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye desteklerini açıklamış, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gürlek'in Meclis'teki yemin töreni sırasındaki protestosunu sert bir şekilde eleştirmişti. Bahçeli, CHP'ye yönelik eleştirilerinde, "Oraya buraya sataşmak bir siyasetçiye yakışıyor mu, CHP'nin siyasi çizgisiyle bağdaşıyor mu? İstanbul'daki tezgahınız bozuldu tepkiniz buna mı dayalı? Nesiniz, kimsiniz? Haddinizi bilin" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Ayrı ayrı tebrik ediyor. Tam desteğimizle birlikte başarılar diliyorum" diyerek yeni bakanlara başarı dileklerinde bulundu.