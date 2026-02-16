  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 3 işçiden biri yaralı kurtarıldı Cumhurbaşkanının Ramazan çağrısına marketlerden tam destek: Bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz! Zafer Partisi’nde kılıçlar çekildi: Yolsuzluk kavgası! IMF'den Türkiye’ye övgü: Süreç başarılı ilerliyor MHP’li Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması İsrail'e dron tedarik eden şirketi Donanma Tersanesi’nden çıkardı Bu defa Mamdani kovdu CHP'den emekli üzerinden siyasi şov: "Hayali" ikramiye teklifi! Emekli ikramiyeleri 28 bin lira mı oluyor? Kararlı ve etkin Türkiye AB’yi ayağına getirdi ‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı 86 milyonun tamamı davetli! Külliye'de Ramazan başlıyor...
Gündem MEB'den 81 ile Ramazan genelgesi! CHP'nin borazanı Sözcü TV'nin ayarı bozuldu
Gündem

MEB'den 81 ile Ramazan genelgesi! CHP'nin borazanı Sözcü TV'nin ayarı bozuldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CHP'nin borazanı Sözcü TV, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği Ramazan ayı genelgesinden rahatsız oldu.

Kutsiyeti ve fazileti Kur'an-ı Kerim ve sünnetle sabit olan on bir ayın sultanı Ramazan ayına artık sayılı saatler kaldı.

Müslüman coğrafyalarda ve gönüllerde büyük bir heyecana neden olan Ramazan ayına özel olarak Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilde tüm eğitim kademelerini kapsayan yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan programa göre, okul öncesi ve ilkokul öğrencileri kültürel değerleri cami ziyaretleriyle yerinde deneyimleyecek, lise öğrencileri ise alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenecek iftar buluşmalarında bir araya gelecek.

CHP'nin borazanı Sözcü rahatsız oldu

CHP'nin borazanı Sözcü TV, Milli Eğitim Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelgeden rahatsız oldu.

Sözcü TV'nin haberde konuşturduğu Bolu Velider Başkanı Zehra Kulalı Gezici, laf salatası yaparak okullarda düzenlenecek Ramazan etkinlikleri hedef aldı.

Ramazan kolisi hesabı alay konusu oldu! Halk Tv'de Ece Üner'den beyin yakan matematik
Ramazan kolisi hesabı alay konusu oldu! Halk Tv'de Ece Üner'den beyin yakan matematik

Gündem

Ramazan kolisi hesabı alay konusu oldu! Halk Tv'de Ece Üner'den beyin yakan matematik

İsrail Ramazan Ayı katliamları için 'İHA' hazırlıyor
İsrail Ramazan Ayı katliamları için 'İHA' hazırlıyor

Dünya

İsrail Ramazan Ayı katliamları için 'İHA' hazırlıyor

Ramazan gelmeden zamlar geldi! Cezaları bile takmıyorlar
Ramazan gelmeden zamlar geldi! Cezaları bile takmıyorlar

Ekonomi

Ramazan gelmeden zamlar geldi! Cezaları bile takmıyorlar

Ramazan ilk günü çarşamba mı perşembe mi? Hangi gün oruçlu olacağız?
Ramazan ilk günü çarşamba mı perşembe mi? Hangi gün oruçlu olacağız?

İSLAM

Ramazan ilk günü çarşamba mı perşembe mi? Hangi gün oruçlu olacağız?

86 milyonun tamamı davetli! Külliye'de Ramazan başlıyor...
86 milyonun tamamı davetli! Külliye'de Ramazan başlıyor...

Gündem

86 milyonun tamamı davetli! Külliye'de Ramazan başlıyor...

Cumhurbaşkanının Ramazan çağrısına marketlerden tam destek: Bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz!
Cumhurbaşkanının Ramazan çağrısına marketlerden tam destek: Bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz!

Aktüel

Cumhurbaşkanının Ramazan çağrısına marketlerden tam destek: Bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz!

Okullardan tartışmalı uygulama! Ramazan Bayramı gününe ders kondu
Okullardan tartışmalı uygulama! Ramazan Bayramı gününe ders kondu

Dünya

Okullardan tartışmalı uygulama! Ramazan Bayramı gününe ders kondu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23