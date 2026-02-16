MEB'den 81 ile Ramazan genelgesi! CHP'nin borazanı Sözcü TV'nin ayarı bozuldu
CHP'nin borazanı Sözcü TV, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği Ramazan ayı genelgesinden rahatsız oldu.
Kutsiyeti ve fazileti Kur'an-ı Kerim ve sünnetle sabit olan on bir ayın sultanı Ramazan ayına artık sayılı saatler kaldı.
Müslüman coğrafyalarda ve gönüllerde büyük bir heyecana neden olan Ramazan ayına özel olarak Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilde tüm eğitim kademelerini kapsayan yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan programa göre, okul öncesi ve ilkokul öğrencileri kültürel değerleri cami ziyaretleriyle yerinde deneyimleyecek, lise öğrencileri ise alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenecek iftar buluşmalarında bir araya gelecek.
CHP'nin borazanı Sözcü TV, Milli Eğitim Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelgeden rahatsız oldu.
Sözcü TV'nin haberde konuşturduğu Bolu Velider Başkanı Zehra Kulalı Gezici, laf salatası yaparak okullarda düzenlenecek Ramazan etkinlikleri hedef aldı.
