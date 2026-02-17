  • İSTANBUL
İran ve ABD arasında kritik eşik aşıldı! Diplomatik temaslar sonuç verdi: Temel ilkelerde mutabakata varıldı

İran ile ABD arasındaki gerilimli süreçte dünya kamuoyunu yakından ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından yapılan açıklamada, iki ülkenin temel ilkeler konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile temel ilkeler konusunda anlaşmaya vardık.

 İran ile ABD arasında Cenevre'de gerçekleştirilen ikinci tur nükleer müzakerelerde tarafların bazı konularda mutabakat sağladığı ve görüşmelere ilerleyen günlerde devam etme konusunda anlaştığı bildirildi.

 

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Umman'ın aracılığında Cenevre'de yapılan ve yaklaşık üç buçuk saat süren İran-ABD arasındaki dolaylı nükleer görüşmelerde bazı konularda anlaşmaya varıldı.

Tarafların anlaşmaya varılan konuların detaylarını görüşmek üzere ülkelerine dönmesi ve ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

ARAKÇİ: TEMEL İLKELERDE ANLAŞTIK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD ile temel ilkelerde uzlaştık, üzerinde çalışılması gereken konular hala var" dedi.

