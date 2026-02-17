  • İSTANBUL
SON DAKİKA
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) yarın yapılması planlanan 8 seferi iptal edildi.

Marmara’da etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

 

Aynı nedenle 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

