Ekonomi Finans analisti İslam Memiş'ten olay olan altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz
Ekonomi

Finans analisti İslam Memiş'ten olay olan altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz

Finans analisti İslam Memiş, altın ile ilgili dikkat çeken yorumda bulundu. Memiş, altındaki geri çekilmelerin kalıcı olmayacağını savunarak ons altında 6 bin dolar, gram altında ise 8–9 bin TL seviyelerinin görülebileceğini söyledi.

Altın fiyatları güne düşüşle başlarken, rekor seviyelerin ardından başlayan geri çekilmenin devam edip etmeyeceği yatırımcıların gündemine oturdu. Haber Global canlı yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş, altının seyrine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Memiş, içinde bulunulan dönemi "manipülasyon yılı" olarak nitelendirerek ocak ayı sonunda yaşanan sert fiyat hareketlerini hatırlattı. Altında dalgalanmaların süreceğini belirten Memiş, düşüşlerin kalıcı olmayacağını dile getirdi.

 

"6000 DOLAR SEVİYESİNİ GÖSTERECEKLER"

Ons altının 4.900 dolar seviyelerinde bulunduğunu belirten Memiş, ABD ile İran arasında Cenevre'de yapılacak görüşmelere dikkat çekti. Olası bir anlaşma haberine temkinli yaklaşılması gerektiğini söyleyen Memiş, ana trendin yukarı yönlü olduğunu savundu.

"Bu yıl 6 bin dolar seviyesini öyle ya da böyle göstereceklerini düşünüyorum" diyen Memiş, o seviyeye kadar yaşanan geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirdiğini ifade etti. Ancak bu süreçte haftalık ve aylık bazda sert dalgalanmalar yaşanabileceğini de vurguladı.

 

"KUYRUĞU YİNE GÖRECEĞİZ"

Serbest piyasada gram altının 7.312 TL seviyelerinde olduğunu belirten Memiş, yıl içinde 8 bin ve 9 bin TL seviyelerinin kırılması halinde piyasada hareketlilik yaşanacağını söyledi.

"Ne zaman 8 bin TL, 9 bin TL seviyesi kırılacak, yine Kapalıçarşı'da kuyumcularda kuyruklar göreceğiz" diyen Memiş, yatırımcı psikolojisine dikkat çekti. Son iki haftada gram altında yaklaşık 1.000 liralık geri çekilme yaşandığını hatırlatan Memiş, yükseliş ve düşüş dönemlerinde oluşan algılara karşı temkinli olunması gerektiğini belirtti.

 

"DALGALANMALARA KARŞI DİKKATLİ OLUN"

Altında 4.800–5.000 dolar bandında oyalanma görülebileceğini kaydeden Memiş, ana trendin yukarı yönlü olduğunu yineledi. Ancak fiyatların sert yükseliş ve düşüşlerle yatırımcıyı zorlayabileceğini belirterek, "10.000 lirayı gösterip 8.000'e, 9.000'i gösterip 7.000'e gelebilir. Dalgalanmalara karşı dikkatli olmakta fayda var" dedi.

Belirsizliklerin sürdüğünü ifade eden Memiş, yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade uzun vadeli stratejiye ve miktara odaklanması gerektiğini sözlerine ekledi.

