Gündem Barış Yarkadaş'tan Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası
Gündem

Barış Yarkadaş'tan Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Barış Yarkadaş'tan Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası

Gazeteci Barış Yarkadaş "Ekrem İmamoğlu'na yasak gelirse CHP'nin adayı Abdullah Gül olabilir" açıklamasını yaptı. Ayrıca Yarkadaş, CHP'nin aday listesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olmadığını da söyledi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, siyaset gündeminde oldukça konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi halinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında ciddi bir seçenek olarak gündeme gelebileceğini iddia etti.

 

"ABDULLAH GÜL CHP'NİN ADAYI OLABİLİR"

tv100'de konuk olduğu canlı yayında konuşan Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı: "Abdullah Gül CHP'nin önümüzdeki dönemde cumhurbaşkanı adayları arasında ciddi olarak masaya getirilirse şaşırmayın, bilgiye dayalı söylüyorum. Yeni bir bilgi bu. Abdullah Gül, 2018'de de konuşuldu. Biz o dönem Mustafa Ağabey ile aynı gruptaydık, milletvekiliydik. Kapalı toplantıda da konuşuldu biz itiraz ettik. Ama 2028 seçimleri için altını çizerek söylüyorum CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında Abdullah Gül ciddi bir seçenek olarak masaya getirilirse kimse şaşırmasın.

 

"MANSUR YAVAŞ CHP GENEL MERKEZİ'NDE ADAY LİSTESİNDE YOK"

Belli bir süre sonra eğer Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse, siyaset yapması önünde bazı engeller çıkarılırsa, Abdullah Gül ismi dillendirilirse kimse şaşırmasın. Mansur Yavaş CHP Genel Merkezi'nde aday listesinde yok."

