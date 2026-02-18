Yemen’de Ramazan Affı: Cezasının Yarısını Çeken Mahkumlara Af

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Ramazan ayı dolayısıyla bazı mahkumlar için af kararı alınması ve ihtiyaç sahiplerine destek sağlanması yönünde talimat verdi. Resmi ajans SABA’nın aktardığına göre, Vakıflar ve İrşad Bakanlığı’nın Ramazan’ın başladığını duyurmasının ardından Alimi halka seslendi.

Mesajında, terör, kaçakçılık ve uyuşturucu suçları dışında kalan ve cezalarının yarısını tamamlamış mahkumların affedileceğini belirten Alimi, ayrıca yoksullara yardım amacıyla valiliklerde özel komiteler kurulmasını istedi.

Ülkenin siyasi durumuna da değinen Alimi, Yemen’in çatışmalarla geçen bir dönemden çıkıp yeniden toparlanma sürecine girdiğini ifade etti. Son haftalarda devlet kurumlarının işleyişinde ve temel hizmetlerde iyileşme yaşandığını, egemenlik yetkisinin yeniden tesis edilmesi konusunda ilerleme sağlandığını söyledi. Her alanda değişim hedefleyen yeni bir hükümetin kurulduğunu vurguladı.

Başbakan Şayi ez-Zindani liderliğindeki kabinenin mevcut sorunların üstesinden gelebileceğini belirten Alimi, devlet otoritesini güçlendirmek ve halkın sıkıntılarını azaltmak için somut adımlar atılacağını dile getirdi. Başkanlık Konseyi, 6 Şubat’ta Zindani’nin aynı zamanda dışişleri bakanlığını da yürüttüğü 34 üyeli yeni hükümetin kurulduğunu açıklamıştı; kabinede önceki hükümetten bazı isimler korunurken üç kadın bakan da yer aldı.