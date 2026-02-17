Gönül eri yollarda! Giresunlu İbrahim Çakır yürüye yürüye mukaddes topraklara vardı

Umre ibadetini yerine getirmek amacıyla yaya olarak yola koyulan ve her adımında dua biriktiren Çakır, azmin ve tevekkülün timsali olarak 14'üncü gününde Suudi Arabistan topraklarına ayak bastı.

Suriye’deki fitne engel oldu

Yolculuğu boyunca büyük bir kararlılık sergileyen Çakır, Suriye’deki kaos ve güvenlik zafiyeti nedeniyle bu bölgeyi yaya geçemediğini belirtti. Savaşın ve istikrarsızlığın sürdüğü Suriye topraklarını güvenlik gerekçesiyle araçla geçmek zorunda kalan Giresunlu hacı adayı, bu mecburi tercih sebebiyle hedefine beklenenden daha kısa sürede ulaştığını ifade etti.

Kabe hasretiyle geçen 14 gün

Müslüman Anadolu insanının bitmek bilmeyen Kabe aşkını yollara düşerek ispatlayan İbrahim Çakır, Suudi Arabistan sınırına ulaştığında büyük bir heyecan yaşadı. Suriye’deki mazlumların ahının dindiği ve İslam coğrafyasının huzura kavuştuğu günlerin hayaliyle yürüdüğünü belirten Çakır, araçla geçmek zorunda kaldığı bölgenin ardından tekrar kutsal topraklarda yürüyerek Rabbine vuslatı bekliyor. Modern dünyanın konforunu elinin tersiyle itip yollara düşen bu gönül dostunun hikayesi, duyanlara duygu dolu anlar yaşattı.