Esenyurt'ta skandal görüntü! Para istedikleri adama saldırdılar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, 4 kişilik grubun saldırısına uğradı. Yaşları küçük olan şahıslar şahsı darp etmeye çalışırken, adam apartmana girerek kaçmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki H.S., evine doğru gittiği esnada yaşları küçük 4 kişi tarafından önü kesilerek darp edildi.

Şahıs o esnada apartmana girerek şahıslardan korunmaya çalıştı. Hızını alamayan şahıslar apartman içerisinde de adamı darp ederek yağmalamaya çalıştı.

 

 

Merdivenlerden evine doğru giden şahıslardan kurtulan adamın o anları ise apartman içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde şahsı darp ederek yağmalamaya çalışan 4 şahsı gözaltına aldı.

Apartman girişinde darp edilen H.S.'nin 4 şahsın yaşları küçük olması nedeniyle şikayetçi olmadığı öğrenildi.

YILMAZ DURMUŞ

İstanbul Esenyurt İlçesi Türkiye'nin en tehlikeli en kriminal bir yeri olarak görünüyor. Öyle ki daha çocuk yaştakilerin bile şehir eşkiyalığına soyunmaya cesaret etmesi çok derinlemesine irdelenmesi icap eder

Hakk

Bir de ödül verseydin
