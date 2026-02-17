Gönül coğrafyamızda bayram havası! Etiyopya semalarında yankılanan Türkçe şarkılar böyle görüntülendi

  • İSTANBUL
Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti delegasyonu mensupları bu şekilde karşılandı. Gençler ellerinde Türk ve Etiyopya bayraklarıyla, Türkçe şarkılarla başkan Erdoğan’ı karşıladılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki Türkiye Cumhuriyeti heyeti, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da eşine az rastlanır bir sevgi seliyle karşılandı. Havalimanından şehir merkezine kadar uzanan güzergahta toplanan Etiyopyalı gençler, ellerinde ay-yıldızlı şanlı bayrağımız ve kendi ülke bayraklarıyla dostluk köprülerini pekiştirdi.

 

Karşılama töreni sırasında ellerinde Türk ve Etiyopya bayrakları taşıyan gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Türkçe şarkılar eşliğinde selamladı.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda iş birliği yapılması hedefleniyor.

