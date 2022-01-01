Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu mu?
Türkiye Kupası son 16 turu kuraları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5.turu tamamlandı. 5.turun ardından son 16 turu maçları oynanacak. Futbolseverler, Türkiye Kupası maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası son 16 turu ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan 5.tur maçlarıyla tamamlandı. 5.tur maçlarının ardından gözler son 16 turuna çevrildi. Peki, Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu mu?
Türkiye Kupası 5.tur maçları tamamlandı. Son 16 turu maçları ise 8-10 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacak. Türkiye Kupası’nda final ise 26 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak. Son 16 turu kuralarının ne zaman çekileceği ise henüz açıklanmadı. İşte, son 16'ya kalan takımlar:
Kasımpaşa
Hatayspor
Antalyaspor
Trabzonspor
Denizlispor
Alanyaspor
Fatih Karagümrük
Adana Demirspor
Göztepe
Fenerbahçe
Bandırmaspor
Kayserispor
Konyaspor
Sivasspor
Gaziantep FK
Beşiktaş