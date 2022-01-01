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Spor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu mu?
Spor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu mu?

Türkiye Kupası son 16 turu kuraları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5.turu tamamlandı. 5.turun ardından son 16 turu maçları oynanacak. Futbolseverler, Türkiye Kupası maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası son 16 turu ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri

Yeniakit Publisher
2022-01-01 17:34:00 -
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu mu?

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan 5.tur maçlarıyla tamamlandı. 5.tur maçlarının ardından gözler son 16 turuna çevrildi. Peki, Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu mu?

Türkiye Kupası 5.tur maçları tamamlandı. Son 16 turu maçları ise 8-10 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacak. Türkiye Kupası’nda final ise 26 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak. Son 16 turu kuralarının ne zaman çekileceği ise henüz açıklanmadı. İşte, son 16'ya kalan takımlar:

Kasımpaşa

Hatayspor

Antalyaspor

Trabzonspor

Denizlispor

Alanyaspor

Fatih Karagümrük

Adana Demirspor

Göztepe

Fenerbahçe

Bandırmaspor

Kayserispor

Konyaspor

Sivasspor

Gaziantep FK

Beşiktaş

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