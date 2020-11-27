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Spor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri
Spor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 5. tur rakipleri de belirlendi. İşte Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri

Yeniakit Publisher
2020-11-27 17:44:00 -
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri

Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sonrasında eşleşmeler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşti.

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 5. Eleme Turu'nda, 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Beşiktaş , Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray takımları olmak üzere toplam 32 takım yer aldı.

Kupa statüsünün 2A-d maddesinde belirtildiği üzere 32 takımdan 16'sı kurada seri başı olacak ve maçlar 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri

Sivasspor - Giresunspor

Kasımpaşa - Muğlaspor

Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon

BB Erzurumspor - Esenler Erokspor

Antalyaspor - Boluspor

Konyaspor - Altınordu

Trabzonspor - Adana Demirspor

Çaykur Rizespor - Eskişehirspor

Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu

Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği

Alanyaspor - Adanaspor

Göztepe - Bursaspor

Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor

Gençlerbirliği - Tuzlaspor

Gaziantep FK - Kocaelispor

Başakşehir - Turgutluspor

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