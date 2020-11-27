Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 5. tur rakipleri de belirlendi. İşte Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri
Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sonrasında eşleşmeler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşti.
Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 5. Eleme Turu'nda, 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Beşiktaş , Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray takımları olmak üzere toplam 32 takım yer aldı.
Kupa statüsünün 2A-d maddesinde belirtildiği üzere 32 takımdan 16'sı kurada seri başı olacak ve maçlar 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri
Sivasspor - Giresunspor
Kasımpaşa - Muğlaspor
Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor
Antalyaspor - Boluspor
Konyaspor - Altınordu
Trabzonspor - Adana Demirspor
Çaykur Rizespor - Eskişehirspor
Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu
Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği
Alanyaspor - Adanaspor
Göztepe - Bursaspor
Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor
Gençlerbirliği - Tuzlaspor
Gaziantep FK - Kocaelispor
Başakşehir - Turgutluspor