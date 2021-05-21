  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mustafa Sarıgül, kurultayı yapacakları zamanı açıkladı
Japonya'da İsrail’i çıldırtacak gösteri
Suudi Arabistan'dan flaş çağrı: 2 yılda 1 yapalım
KKKA şüphesiyle tedavi görüyordu! Hayatını kaybetti
Ekonomi Ziraat Katılım konut finansman oranları | Ziraat Katılım konut finansman geri ödeme tutarı ne kadar?
Ekonomi

Ziraat Katılım konut finansman oranları | Ziraat Katılım konut finansman geri ödeme tutarı ne kadar?

Ziraat Katılım finansman hesaplama aracı. Ev almak isteyen ancak yeteri kadar nakdi bulunmayanlar krediye ihtiyaç duymakta. Konut kredi faizlerine bulaşmak isteyenlerZiraat Katılım konut finansman oranlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki Ziraat Katılım konut finansman oranları ne kadar? Ziraat Katılım arsa finansman oranları nedir? İşte tüketici kredisi, taşıt kredisi ve konut finansmanı için Ziraat Katılım konut finansman oranları...

Yeniakit Publisher
2021-05-21 17:06:00 - 2021-05-21 17:07:02
Ziraat Katılım konut finansman oranları | Ziraat Katılım konut finansman geri ödeme tutarı ne kadar?

Ziraat Katılım konut finansman oranları merak ediliyor. Ziraat Katılım konut finansman destekleri arasında genel ihtiyaç kredileri, taşıt ve konut finansman destekleri yer alıyor. Konut almak isteyen ancak bankaların faiz oranları ile krediye bulaşmak istemeyenler kamu katılım bankası olan Ziraat Katılım finansman oranlarını araştırıyor. Peki Ziraat Katılım konut finansmanı ne kadar? Ziraat Katılım konut finansmanı ne kadar? 

Ziraat Katılım’dan ev nasıl alınır?

Ziraat Katılım konut finansmanı nedir? Konut finansmanı, konut sahibi olmak isteyenlere konut üzerinden tesis edilecek ipotek karşılığında uzun vadeli konut kredilerinin kullanılmasına dayanan ve tüketicilerin konut edinmelerini kolaylaştıran bir finansman yöntemidir. Ziraat Katılım konut finansmanının sunduğu uzun vade, düşük taksit seçenekleri ile kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz.

Ziraat Katılım’dan konut finansmanı nasıl çekilir?

Ziraat Katılım ile bütçenize uygun kar oranları imkanı bulunmaktadır. Satışa konu konutun ekspertiz değerinin %80'ine kadar konut finansmanından yararlanabilirsiniz. Taksit ödemelerinizi belirlediğiniz dönem ve tutarlarda yapabilirsiniz. Ziraat Katılım, bireysel finansman kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası ürünlerini sunmaktadır.

Ziraat Katılım konut finansman oranları

Ziraat Katılım 100,000 TL konut finansman oranı hesaplama:

ziraat katılım konut kredi oranı

Ziraat Katılım arsa finansman oranları

Ziraat Katılım 100,000 TL arsa finansman oranı hesaplama:

Ziraat Katılım arsa finansman oranları

Ziraat Katılım finansman hesaplama aracı için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herkes altın fiyatları tahmini beklerken gümüş bombası patladı! Beklenen fiyat dudak uçuklattı
Gündem

Herkes altın fiyatları tahmini beklerken gümüş bombası patladı! Beklenen fiyat dudak uçuklattı

Gümüş son 1 ay içinde yüzde 9'a yakın prim yaptı. Uzmanlar, gümüşün ons fiyatının uzun vadede 50 doların üstüne çıkabileceğini tahmin ediyor..
Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu
Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 12 Mayıs itibarıyla 1 milyar 646 milyon dolar artarak 91 milyar 974 milyon dolara yü..
TFF 1.Lig play-off maçları ne zaman? İstanbulspor Altay maçı ne zaman?
Spor

TFF 1.Lig play-off maçları ne zaman? İstanbulspor Altay maçı ne zaman?

Samsunspor Altınordu maçı ne zaman saat kaçta? TFF 1.Lig'den Süper Lig'e çıkacak olan son takımın belirleneceği play-off turunda heyecan dev..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay