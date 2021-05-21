Ziraat Katılım konut finansman oranları | Ziraat Katılım konut finansman geri ödeme tutarı ne kadar?

Ziraat Katılım konut finansman oranları merak ediliyor. Ziraat Katılım konut finansman destekleri arasında genel ihtiyaç kredileri, taşıt ve konut finansman destekleri yer alıyor. Konut almak isteyen ancak bankaların faiz oranları ile krediye bulaşmak istemeyenler kamu katılım bankası olan Ziraat Katılım finansman oranlarını araştırıyor. Peki Ziraat Katılım konut finansmanı ne kadar? Ziraat Katılım konut finansmanı ne kadar?

Ziraat Katılım’dan ev nasıl alınır?

Ziraat Katılım konut finansmanı nedir? Konut finansmanı, konut sahibi olmak isteyenlere konut üzerinden tesis edilecek ipotek karşılığında uzun vadeli konut kredilerinin kullanılmasına dayanan ve tüketicilerin konut edinmelerini kolaylaştıran bir finansman yöntemidir. Ziraat Katılım konut finansmanının sunduğu uzun vade, düşük taksit seçenekleri ile kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz.

Ziraat Katılım’dan konut finansmanı nasıl çekilir?

Ziraat Katılım ile bütçenize uygun kar oranları imkanı bulunmaktadır. Satışa konu konutun ekspertiz değerinin %80'ine kadar konut finansmanından yararlanabilirsiniz. Taksit ödemelerinizi belirlediğiniz dönem ve tutarlarda yapabilirsiniz. Ziraat Katılım, bireysel finansman kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası ürünlerini sunmaktadır.

Ziraat Katılım konut finansman oranları

Ziraat Katılım 100,000 TL konut finansman oranı hesaplama:

Ziraat Katılım arsa finansman oranları

Ziraat Katılım 100,000 TL arsa finansman oranı hesaplama:

Ziraat Katılım finansman hesaplama aracı için tıklayın