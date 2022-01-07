Zinedine Zidane geri dönüyor!

Real Madrid'den geçtiğimiz yaz ayrılan ve adı sık sık farklı takımlarla anılan Zinedine Zidane'ın gelecek yaz Paris Saint Germain'in başına geçeceği belirtildi.

Mauricio Pochettino yönetiminde sezona başlayan Paris Saint Germain'de sezon sonu itibariyle görev değişimi yaşanabilir.

Fransız basınında yer alan haberlerde şu anda takım çalıştırmayan Zinedine Zidane'ın gelecek sezon itibariyle Paris Saint Germain'in teknik direktörü olacağı iddia edilirken Fransız ekibinin sezonu yine de Pochettino'yla tamamlayacağı belirtildi.

19 haftası geride kalan Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain, 46 puanla ikinci sıradaki Nice'in 13 puan önünde ilk sırada yer alıyor.

Ole Gunnar Solskajer'in görevinden ayrılmasının ardından Zinedine Zidane'ın adı Manchester United'la anılmış fakat iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.

Ayrıca İngiliz basınında yer alan haberlerde Mauricio Pochettino'nun da gelecek sezon Manchester United'ın başına geçmek istediği ifade edilmişti.

ZİDANE KİMDİR?

Zinedine Zidane, 23 Haziran 1972 tarihinde Marsilya, Fransa'da dünyaya geldi.

Futbola 1982 senesinde Saint-Henri altyapısında başlayan Zidane, 1986 senesinde ülkesinin önemli kulüplerinden Cannes altyapısına geçti.

İlk profesyonel sözleşmesini de 1989 senesinde Cannes ile imzaladı.

1989-1992 yılları arasında formasını giydiği takımda maçta forma giyen Zidane, gol ile takımına destek verdi.

Orta saha mevkiindeki başarısıyla büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başaran Zidane, 1992 senesinde ülkesinin köklü kulüplerinden Bordeaux'a transfer oldu. 4 sezon boyunca görev aldığı 139 maçta yükselen performansıyla 28 gol atmayı başardı.

Gollerinden çok asistleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Fransız futbolcu, 1996 senesinde ise dünya devlerinden İtalyan kulüp Juventus ile anlaştı.

Juventus'taki ilk aylarında adapte olamadığı için eleştirilerin odağı haline gelen Zidane, bir süre sonra kendisini göstermeye başladı ve otoritelerden tam not aldı.

151 maçta görev aldı ve 24 gol ile takımına katkı sağladı. Buradaki performansıyla dünya genelinde orta saha mevkiinin en iyilerinden biri haline geldi ve 2001 senesinde 77 milyon avro karşılığında dünyanın bir başka dev kulübü Real Madrid'e transfer oldu.

Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere 6 kupa kazandı. Real Madrid tarihinin unutulmaz oyuncularından biri olarak tarihe geçti. Burada 155 maçta forma şansı bulan Zidane, 37 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

Ayrıca Zinedine Zidane, 1994–2006 yılları arasında Fransa Milli Takımı forması giydi.

Futbolu bıraktığı sene Zidane, son dünya kupası müsabakasında İtalyan futbolcu Marco Materazzi'ye, kız kardeşi ve annesine küfrettiği gerekçesiyle kafa atmasıyla gündeme gelmişti.

Zidane, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra kariyerine teknik direktör olarak devam etti. 2013 senesinde Real Madrid'in altyapı takımıyla teknik direktörlük acemiliğini atan Zidane, 2016 senesinde efsanesi olduğu Real Madrid'in A takımının başına geçti.

Teknik direktör olarak, daha ilk senesinde hem lig şampiyonu, hem Şampiyonlar Ligi şampiyonu, hem de UEFA Süper Kupası birincisi oldu.

Aynı başarıyı sonraki sene de devam ettirmeyi başardı.