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Yerel Zincirleme kaza! Araçlar tarlaya uçtu
Yerel

Zincirleme kaza! Araçlar tarlaya uçtu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 06:58:00 -
Zincirleme kaza! Araçlar tarlaya uçtu

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşandı. Toplam 3 aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle 2 araç yolun kenarındaki mısır tarlasına uçtu. Kazayı görenler araçlardaki erin yardımına koştu.

Bir aracın ters döndüğü kazada yaralanan olmazken olay yerine gelen çekici yardımıyla tarladaki araçlar çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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