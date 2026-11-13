Kış gelmeden kombiyi yakanlar dikkat: Bu gizli yöntemi uygulayanın faturası yarı yarıya düşüyor

Ayrıca, peteklerdeki hava alınmadığında su sirkülasyonu bozulup bazı petekler soğuk kaldığı için hem konfor düşüyor hem de yakıt tüketimi artıyor. Bu nedenle mutlaka kombiyi çalıştırmadan önce peteklern havasını alarak evin her köşesinde dengeli bir sıcaklık elde edebilirsiniz. Bir diğer dikkat etmeniz gereken şey basınç ve vanaların kontrolüdür.