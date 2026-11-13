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Kış gelmeden kombiyi yakanlar dikkat: Bu gizli yöntemi uygulayanın faturası yarı yarıya düşüyor

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Kış gelmeden kombiyi yakanlar dikkat: Bu gizli yöntemi uygulayanın faturası yarı yarıya düşüyor

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kombi çalıştırma hazırlıkları hız kazanırken, uzmanlar yanlış kullanımın kabarık doğal gaz faturalarına davetiye çıkardığı konusunda vatandaşları uyardı. Kombiyi yakmadan önce peteklerin havasını almak, filtre temizliği yaptırmak ve basıncı 1,5 bar seviyesinde sabitlemek gibi basit ama hayati kontrollerle enerji tüketiminde yüzde 30'a varan tasarruf sağlanabildiği belirtildi.

#1
Foto - Kış gelmeden kombiyi yakanlar dikkat: Bu gizli yöntemi uygulayanın faturası yarı yarıya düşüyor

Yaz boyunca biriken toz ve tortuların cihaz verimini ciddi oranda düşürdüğünü ifade eden yetkililer, profesyonel bakım ve doğru vana ayarlarının bütçeyi korumanın en etkili yolu olduğunu vurguladı. Uzmanlar kış aylarında ısınmak için açılan kombilerin doğru şekilde kullanılmayınca kabarık doğal gaz faturasına neden olduğunu belirtiyor.

#2
Foto - Kış gelmeden kombiyi yakanlar dikkat: Bu gizli yöntemi uygulayanın faturası yarı yarıya düşüyor

Gelen faturaların düşürmek için kombileri açmadan önce yapacağınız basit kontroller sayesinde yüzde 30'a kadar tasarruf sağlayabilirsiniz. Uzmanlar uzun süre kapalı kalan kombileri direk çalıştırmanın maliyet açısından riskli olduğuna dikkat çekerken aynı zamanda tehlikeli olduğunu vurguluyor.

#3
Foto - Kış gelmeden kombiyi yakanlar dikkat: Bu gizli yöntemi uygulayanın faturası yarı yarıya düşüyor

Kombiyi açmadan önce kombi ve peteklerin bakımını yapmak enerji verimliliğini de arttıran faktörlerin başında geliyor. Uzmanlar, yüksek faturalardan kaçınmanın en etkili yolunun kombiye yılda en az bir kez profesyonel bakım yaptırmak olduğunu belirtiyor. Aksi halde cihazın ömrü kısalırken, doğal gaz tüketimi de artış gösteriyor.

#4
Foto - Kış gelmeden kombiyi yakanlar dikkat: Bu gizli yöntemi uygulayanın faturası yarı yarıya düşüyor

Düzenli bakım konusunda bilgilendiren kombi uzmanları, yaz aylarında biriken toz ve tortuların yanma verimini düşürdüğünü söylüyor. Bu durumunda doğrudan doğal gaz faturalarına yansıdığını ifade ediyor. Düzenli temizlik ve filtre kontrolü yapılmayan kombiler, hem daha geç ısınıyor hem de daha fazla doğal gaz harcıyor. Uzmanlar, bu durumun uzun vadede cihazın performansını da ciddi biçimde düşürdüğünü vurguluyor.

#5
Foto - Kış gelmeden kombiyi yakanlar dikkat: Bu gizli yöntemi uygulayanın faturası yarı yarıya düşüyor

Ayrıca, peteklerdeki hava alınmadığında su sirkülasyonu bozulup bazı petekler soğuk kaldığı için hem konfor düşüyor hem de yakıt tüketimi artıyor. Bu nedenle mutlaka kombiyi çalıştırmadan önce peteklern havasını alarak evin her köşesinde dengeli bir sıcaklık elde edebilirsiniz. Bir diğer dikkat etmeniz gereken şey basınç ve vanaların kontrolüdür.

#6
Foto - Kış gelmeden kombiyi yakanlar dikkat: Bu gizli yöntemi uygulayanın faturası yarı yarıya düşüyor

Hayati öneme sahip bu kontrolün önemini vurgulayan uzmanlar, termostatik vanaların uzun süre kapalı kalmasının sıkışmaya yol açarak ısının eşit dağılmasını engellediğini belirtiyor. Kombi basıncının ise 1,5 bar civarında tutulması öneriliyor. Düşük basınç ısınma sorununa, yüksek basınç ise su sızıntısına neden olabiliyor. Uzmanlar, doğru ayarlarla doğalgaz faturalarında yüzde 30’a varan tasarruf elde edilebileceğini belirtiyor.

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