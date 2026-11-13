Kış gelmeden kombiyi yakanlar dikkat: Bu gizli yöntemi uygulayanın faturası yarı yarıya düşüyor
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kombi çalıştırma hazırlıkları hız kazanırken, uzmanlar yanlış kullanımın kabarık doğal gaz faturalarına davetiye çıkardığı konusunda vatandaşları uyardı. Kombiyi yakmadan önce peteklerin havasını almak, filtre temizliği yaptırmak ve basıncı 1,5 bar seviyesinde sabitlemek gibi basit ama hayati kontrollerle enerji tüketiminde yüzde 30'a varan tasarruf sağlanabildiği belirtildi.