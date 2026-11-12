AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Malatya'daki facia için başsağlığı mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Acımız büyük. Malatya'da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.

Mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz."

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Bir adet S-70 tipi helikopterimiz Malatya'da henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Enkaza ulaşılmış, arama-kurtarma çalışmalarına derhal başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.