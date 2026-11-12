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Spor CANLI ANLATIM: Türkiye - Belçika
Spor

CANLI ANLATIM: Türkiye - Belçika

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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CANLI ANLATIM: Türkiye - Belçika

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı konuk ediyor. Karşılaşma Türkiye 0 - 0 Belçika skoruyla devam ediyor.

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Türkiye 0 - 0 Belçika

6' Arda kullandığı serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Ön direkte savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

6' Oğuz ceza sahası sağ çizgisinde yerde kaldı. Milli Takımımız kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.

3' Araya atılan pasta savunma arkasına sarkan de Bruyne'den önce Uğurcan ileri çıkarak topu uzaklaştırdı. Uğurcan'ın gönderdiği top rakip kaleye kadar gitti. Belçika ceza sahasında Enes, kaleciyle ikili mücadeleye girdi ancak top auta gitti.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

11'LER

Türkiye: Uğurcan, Barış Alper, Merih, Ozan, Ferdi, Orkun, İsmail, Oğuz, Arda, Yunus, Enes

Belçika: Lammens, De Cuyper, Ngoy, Mechele, Castagne, Tielemans, Doku, Raskin, Moreira, De Bruyne, De Ketelaere

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