CANLI ANLATIM: Türkiye - Belçika
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı konuk ediyor. Karşılaşma Türkiye 0 - 0 Belçika skoruyla devam ediyor.
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Türkiye 0 - 0 Belçika
6' Arda kullandığı serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Ön direkte savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.
6' Oğuz ceza sahası sağ çizgisinde yerde kaldı. Milli Takımımız kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.
3' Araya atılan pasta savunma arkasına sarkan de Bruyne'den önce Uğurcan ileri çıkarak topu uzaklaştırdı. Uğurcan'ın gönderdiği top rakip kaleye kadar gitti. Belçika ceza sahasında Enes, kaleciyle ikili mücadeleye girdi ancak top auta gitti.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Türkiye: Uğurcan, Barış Alper, Merih, Ozan, Ferdi, Orkun, İsmail, Oğuz, Arda, Yunus, Enes
Belçika: Lammens, De Cuyper, Ngoy, Mechele, Castagne, Tielemans, Doku, Raskin, Moreira, De Bruyne, De Ketelaere