  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye ile nükleer anlaşma yapan ülkenin başkenti vuruldu! İHA'lar peş peşe havalandı Helikopter kazasında yüreğimiz yanmıştı! Şehitlerimizin memleketleri belli oldu Hiç kimse bunu beklemiyordu! Tam 2,7 milyon müşterisi olan banka apar topar satışa çıkarıldı Galatasaray, yıldız ismini gönderiyor! Dört talibi birden var: Paraya para demeyecekler Her şeyden kaçtılar, “AVCI”dan kaçamadılar! Türkiye güne dev operasyonla uyandı Akaryakıta bir indirim daha geliyor! Israrla kullanmaması olay olmuştu! Haluk Bilginer’e eski eşi Zuhal Olcay’dan manidar “Türk” göndermesi Hürmüz Boğazı’nda tanker katliamına Türk kalkanı! ASELSAN sivil gemileri böyle koruyacak Koç Holding'in başına talih kuşu kondu: Otokar'la anlaştılar TSK’nın demir yumruğuyla eğitilen korkusuz birlikler ülkelerine döndü! Terör örgütüne kâbus olacaklar
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Türkiye’nin en güvenli 5 şehri resmen açıklandı: Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin en güvenli 5 şehri resmen açıklandı: Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

Küresel veri tabanı Numbeo tarafından paylaşılan 2026 yılı güvenlik endeksi sonuçlarıyla birlikte Türkiye'nin en güvenli 5 şehri resmi olarak sıralandı.

#1
Foto - Türkiye’nin en güvenli 5 şehri resmen açıklandı: Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda Bursa 71,3 puanla Türkiye'nin en güvenli şehri unvanını alarak zirveye yerleşirken, onu sırasıyla Antalya ve İzmir takip etti. Ankara ve İstanbul'un da ilk 5 içerisinde kendine yer bulduğu dikkat çekici sıralama, metropollerdeki güvenlik algısına dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi. İşte Türkiye'nin en güvenli 5 şehri:

#2
Foto - Türkiye’nin en güvenli 5 şehri resmen açıklandı: Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

1. Bursa, 71,3 puan, Dünya 69'uncusu

#3
Foto - Türkiye’nin en güvenli 5 şehri resmen açıklandı: Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

2. Antalya, 70,7 puan, Dünya 71'incisi

#4
Foto - Türkiye’nin en güvenli 5 şehri resmen açıklandı: Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

3. İzmir, 66,8 puan, Dünya 93'üncüsü

#5
Foto - Türkiye’nin en güvenli 5 şehri resmen açıklandı: Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

4. Ankara, 60,5 puan, Dünya 136'ncısı

#6
Foto - Türkiye’nin en güvenli 5 şehri resmen açıklandı: Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı

5. İstanbul, 52,0 puan, Dünya 171'incisi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katar kötü gelişmeyi dünyaya duyurdu
Dünya

Katar kötü gelişmeyi dünyaya duyurdu

Kata'dan yapılan açıklamada "Hürmüz Boğazı’ndaki krizin küresel kalkınmaya etkileri giderek ağırlaşıyor" ifadeleri kullanıldı. ..
Uçurumdan denize düştü! Otomobilden arka camdan çıkarak kurtuldu
Yaşam

Uçurumdan denize düştü! Otomobilden arka camdan çıkarak kurtuldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil uçurumdan denize düştü. Araçta mahsur kalan sürücü, arka camdan kendi imkanlarıyla..
Kadın öğretmen, asker kocasını sırtından bıçakladı
Gündem

Kadın öğretmen, asker kocasını sırtından bıçakladı

Konya'da evlerinde 23 yıllık öğretmen eşiyle tartışan astsubay, arkasını döndüğünde sırtından bıçaklandı. Ciğeri sönen ve durumu ağır olan a..
Bakan Tekin’den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye taziye ziyareti
Gündem

Bakan Tekin’den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye taziye ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret e..
Hakan Fidan’a "Abdullah Çatlı" sorusu! Bakan Fidan'ın cevabı olay oldu
Sosyal Medya

Hakan Fidan’a "Abdullah Çatlı" sorusu! Bakan Fidan'ın cevabı olay oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a katıldığı bir programda yöneltilen soru sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Bir kişinin "Sizi Abdullah Çatlı..
Rusya'nın ABD Büyükelçisi hayatını kaybetti! Ani ölümüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
Dünya

Rusya'nın ABD Büyükelçisi hayatını kaybetti! Ani ölümüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Alexander Darchiev, 66 yaşında ani şekilde hayatını kaybetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23