Türkiye’nin en güvenli 5 şehri resmen açıklandı: Zirvedeki il herkesi ters köşe yaptı
Küresel veri tabanı Numbeo tarafından paylaşılan 2026 yılı güvenlik endeksi sonuçlarıyla birlikte Türkiye'nin en güvenli 5 şehri resmi olarak sıralandı.
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Küresel veri tabanı Numbeo tarafından paylaşılan 2026 yılı güvenlik endeksi sonuçlarıyla birlikte Türkiye'nin en güvenli 5 şehri resmi olarak sıralandı.
Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda Bursa 71,3 puanla Türkiye'nin en güvenli şehri unvanını alarak zirveye yerleşirken, onu sırasıyla Antalya ve İzmir takip etti. Ankara ve İstanbul'un da ilk 5 içerisinde kendine yer bulduğu dikkat çekici sıralama, metropollerdeki güvenlik algısına dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi. İşte Türkiye'nin en güvenli 5 şehri:
1. Bursa, 71,3 puan, Dünya 69'uncusu
2. Antalya, 70,7 puan, Dünya 71'incisi
3. İzmir, 66,8 puan, Dünya 93'üncüsü
4. Ankara, 60,5 puan, Dünya 136'ncısı
5. İstanbul, 52,0 puan, Dünya 171'incisi
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