Apple'dan 99 ülkede 'casus yazılım' uyarısı!

Apple'dan kullanıcılara güvenlik tavsiyesi Apple, detayların saldırganların yöntemlerini uyarlamasına ve tespitten kaçınmasına yardımcı olabileceğini belirterek bir uyarıyı neyin tetiklediğini açıklamayı reddetti. Şirket, kullanıcılara Apple'dan bir tehdit bildirimi almaları durumunda ne yapmaları gerektiğine dair rehberlik sunuyor. Taylandlı yetkililer, Android cihazlara yönelik riskler de dahil olmak üzere söz konusu tehdidi ve olası karşı önlemleri görüşmek için teknoloji şirketleriyle bir araya gelecek. Apple ise tehdit bildirimi alan kullanıcılara "Kilit Modu" özelliğini etkinleştirmelerini ve güvenlik uzmanlarından yardım almalarını tavsiye ediyor.