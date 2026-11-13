Apple'dan 99 ülkede 'casus yazılım' uyarısı!
Taylandlı yetkililer, 99 ülkedeki kullanıcıları kapsayan küresel casus yazılım uyarılarının ardından Apple yöneticileriyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, siyasetçiler ve farklı kesimlerden kişilerin casus yazılım saldırılarının hedefi olmuş olabileceğine ilişkin bildirimler ele alındı. Şirketin Bloomberg News'in sorularına verdiği yanıtta belirttiğine göre Apple, ticari casus yazılım saldırılarıyla örtüşen faaliyetler tespit etmesinin ardından 29 Ekim tarihinde bu bildirimleri gönderdi.