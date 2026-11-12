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Gündem İstanbul Barosunun kafası bambaşka! İnsanlar öldürülürken yoklar köpek öldürülünce canhıraşlar
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İstanbul Barosunun kafası bambaşka! İnsanlar öldürülürken yoklar köpek öldürülünce canhıraşlar

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İstanbul Barosunun kafası bambaşka! İnsanlar öldürülürken yoklar köpek öldürülünce canhıraşlar

İstanbul Sarıyer'de silahla vurularak öldürülen sokak köpeğinin ölümüne ilişkin bugün görülen davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti, davayı 5 Ocak 2027’ye ertelerken İstanbul Barosu'nun davaya katılma talebini bir kez daha reddetti. Israrla sokak köpeğinin öldürüldüğü davaya müdahil olma talebi reddedilince bu kez hayvan gönüllülerinden vekalet toplayarak onların adına davaya katılmaya çalışan baronun bu halini görenler “1 nolu baroda kafa bambaşka. İnsanlar öldürülünce ortada yoklar ama bir sokak köpeği öldürülünce ısrarla her yerden müdahil olmaya çalışıyorlar. Hayvanlar da öldürülmesin ama konu insan olunca niye yoksunuz” yorumlarına neden oldu.

İstanbul Sarıyer’de 26 Ocak 2025’te silahla vurularak felç kalan ve haftalar sonra yaşamını yitiren sokak köpeğinin ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Mahkeme, duruşmayı 5 Ocak 2027 tarihine erteledi. Heyet, İstanbul Barosu'nun davaya katılma talebini de bir kez daha reddetti. Sanık geçen duruşmada eşini korumak için yere ateş ettiğini ve merminin sekmiş olabileceğini savunmuştu.

BU KEZ GÖNÜLLÜLERİN AVUKATI OLMAYI DENEYECEKLER

Duruşma sonrası müdahil olma taleplerinin reddedilmesi hakkında konuşan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Üyesi Avukat Hacer Gizem Karataş, “Bilirkişi, görüntüleri inceleyerek köpeğin herhangi bir saldırıda bulunduğuna, saldırıya yöneldiğine ya da saldırı niyetini gösteren en ufak bir emareye rastlanmadığını ortaya koydu. Yani ortada kesinlikle bir köpek saldırısı yok. Sanığın, saldırıya uğradığı iddiası yalnızca işlediği suçtan kurtulmaya yönelik bir savunma olarak kullandığı açıkça görülüyor. Ancak bugün yaşananlar, dosyanın seyri açısından oldukça düşündürücüydü. İstanbul Barosu'nun katılma talebi daha öncekiler gibi yine reddedildi. Bunun yanı sıra biz de hayvan gönüllülerinin avukatları olarak vekâletnamelerimizi sunduk ve davaya katılma talebinde bulunduk” dedi.

VAZGEÇMEYECEĞİZ

Hakimin, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne, davaya katılma konusunda bir dilekçe sunup sunmayacaklarını soracağını ifade ettiğini aktaran Karataş, “Ancak Bakanlığın vekili duruşmada bulunmuyordu. Dosyada yalnızca vekâletnamesi vardı. Ne duruşmaya katılmıştı ne de katılamayacağına ilişkin bir mazeret dilekçesi sunmuştu. Dahası, davaya katılma talebine ilişkin kapsamlı bir dilekçe de dosyada bulunmuyordu. Biz de duruşmada açıkça şu soruyu sorduk: Bu hayvanı kim temsil edecek? Bakanlık vekilinin duruşmaya katılmaması ve herhangi bir mazeret de bildirmemesi nedeniyle görevi ihmal kapsamında hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ettik. Ancak bu talebimiz de kabul edilmedi. Bugün sunduğumuz ve dile getirdiğimiz tüm talepler reddedildi. Yine de mücadele etmekten vazgeçmeyecek, dosyayı sonuna kadar takip edeceğiz” diye konuştu.

TAMAM DA İNSANLAR ÖLDÜRÜLÜNCE NİYE YOKSUNUZ?

Israrla sokak köpeğinin öldürüldüğü davaya müdahil olma talebi reddedilince bu kez hayvan gönüllülerinden vekalet toplayarak onların adına davaya katılmaya çalışan baronun bu hali “1 nolu baroda kafa bambaşka. İnsanlar öldürülünce ortada yoklar, sokak köpeği öldürülünce ısrarla her yerden olaya müdahil olmaya çalışıyorlar. Evet hayvanlar da öldürülmesin ama konu insan olunca niye ortada yoksunuz” şeklinde yorumlandı. 

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