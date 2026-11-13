İran’dan Trump’a 'kim takar seni' çıkışı!

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şekarçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine yanıt verdi.

İran halkı ve silahlı kuvvetlerinin “tehditlerinizden korkmadığını” söyleyen Şekarçi, İran’ın kendisine dayatıldığını belirttiği savaş dönemine kıyasla çok daha hazırlıklı ve daha iyi donanımlı olduğunu vurguladı.

İran basınının aktardığına göre Şekarçi, “İran Silahlı Kuvvetlerinin olası bir ABD saldırısına vereceği karşılık kat kat daha sert olacak” dedi.

İran’a yönelik yeni bir saldırı halinde hedef listelerindeki düşmana ait varlıkların vurulacağı uyarısında bulunan Şekarçi, “Ülkemize yönelik her yeni saldırıda, hedef listemizdeki düşman varlıkları dünyayı şaşkına çevirecek şiddette vurulacak” ifadelerini kullandı.