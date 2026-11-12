Ganyancı’dan antrenör olursa sonuç kaçınılmaz! Millilerimiz İzmir’de öne geçtiği maçta Belçika’ya yenildi

Karşılaşmanın 20. dakikasında ceza sahası yayının gerisinden muazzam bir serbest vuruş golüne imza atan Arda Güler, Ay-Yıldızlıları öne geçiren isim oldu. Ancak bu sevincimiz çok kısa sürdü.

Rakip Belçika, 26. dakikada De Bruyne ve 30. dakikada De Ketelaere’nin bulduğu gollerle skoru bir anda lehine çevirdi. İkinci yarıda Barış Alper Yılmaz’la gole yaklaşsak da aradığımız beraberlik golü gelmedi ve mücadele Belçika’nın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Belçika puanını 9’a yükseltirken, millilerimiz grupta yine hüsrana uğradı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDE BAŞARIYI GÖREMEMİŞ İSİMDEN BEKLENEN TABLO!

Teknik direktörlük kariyeri boyunca ellerindeki imkanlara rağmen ortada büyük bir başarısı bulunmayan, kulübe kulübe gezip kalıcı bir eser bırakamayan ganyancı Sergen’in yönetimindeki millilerin bu hali futbolseverleri şaşırtmadı.

Aklı fikri hipodromlarda ve at yarışlarında olan, antrenörlük kariyerinde parlak bir başarı hikayesi yazamayan bu ismin milli takımın başında dikiş tutturamayacağı zaten baştan belliydi. Yeşil sahalarda tat vermeyen bu vizyonsuz anlayışla Ay-Yıldızlıların gruptaki işi yine zora girerken, taraftarlar kulübedeki bu acemi yönetime tepki gösterdi.

MAÇIN ARDINDAN TEPKİ GECİKMEDİ

Maçın oynandığı sırada ve bitiş düdüğüyle birlikte binlerce paylaşım yapan futbolseverler, aday kadro seçiminden dolayı Sergen Yalçın'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Taraftarlar, eldeki orijinal sağ bek alternatiflerinin değerlendirilmemesine tepki gösterirken, özellikle sağ bek pozisyonunda oynayan Mert Müldür ve Arda Okan Kurtulan'ın kadroya davet edilmemesini büyük bir hata olarak yorumladı.

AY-YILDIZLILAR BEŞİNCİ MAÇINDA DA PUAN ALAMADI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeyi Belçika kazandı. Bu sonuçla birlikte gruptaki beşinci maçında da puan alamayan Ay-yıldızlılar, puansız kaldı. Belçika ise 9 puana yükseldi. Grubun son hafta maçında A Milli Futbol Takımımız, Fransa ile deplasmanda karşılaşacak. Belçika, sahasında İtalya'yı konuk edecek.

Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olarak yıllık 2,5 milyon euro kazanacak. Vincenzo Montella'nın sözleşmesindeki uygulamaya benzer şekilde TFF, yaklaşık beş aylık maaşa denk gelen 1 milyon 50 bin euro tazminatı ödeyerek anlaşmayı tek taraflı sonlandırabilecek.