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Gündem Zina yaygınlaştıkça bu vicdansız olaylar da artış gösterdi! 1 haftalık bebeği çöpe bıraktılar
Gündem

Zina yaygınlaştıkça bu vicdansız olaylar da artış gösterdi! 1 haftalık bebeği çöpe bıraktılar

Zinanın toplumda yaygınlaşmasıyla beklenmedik durumlarla karşılaşan vicdansız şahıslar, son dönemlerde ya bebekleri katlediyor ya da bir yerlere bırakarak masum yavruları terk ediyor. Son olarak İlkadım ilçesinde çanta içerisinde çöpe bırakılmış 1 haftalık kız bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 23:35:00 -
Zina yaygınlaştıkça bu vicdansız olaylar da artış gösterdi! 1 haftalık bebeği çöpe bıraktılar

Zinanın yaygınlaşmasıyla bebeklerin bırakılma ve katledilme hadiselerinin artış göstermesi dikkat çekiyor.

Samsun'un İlkadım ilçesi Orhan Gencebay Caddesi'nde akşam saatlerinde çöpten bebek ağlaması sesi duyan vatandaşlar, çanta içerisinde bir bebek olduğunu fark etti.

Koynunda içine çay konulmuş bir şekilde biberon bulunan bebek için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kız bebeği Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı. Bebek burada koronavirüs ünitesinde tedavi altına alındı.

Bebek tedavisinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Polis bebeği çöpe kim ya da kimlerin bıraktığını araştırıyor.

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