O ilimizde 3 yıldır fındık yetiştiriyor! Bozkırda olmaz dediler, o başardı

Yahya Kızılkaya "Burası bozkır boş bir tarlaydı. Ordu'da arkadaşlarım var. Bir gün buraya geldik. Arkadaşlarım tarlayı neden boş beklettiğimi sordu. ‘Ne yapalım ağabey?' dedim. ‘Burayı güzel bir fındık bahçesi yapalım' dediler. Gittik getirdik. 3 yıl oldu. Bu yıl ürün vermeye başladı. Geçen sene de oldu da, geçen sene biraz soğuk zamanlarda don olayı oluyor. Bu sene biraz daha fazla oldu. Üçüncü senesinde güzel fındık oluşmaya başladı. Kayısı, erikle bu zamana kadar bizi kandırmışlar. Ama denemek lazım. Güzel de verimi var. Ordulu arkadaşlarım tavsiye etti. Burası bizim iklime uygun, arazi olarak da uygun, dediler. Bozkır, başka da bir şey olmaz, dediler. Ama olmaya da başladı. İyi ki fındık dikmeye karar vermişim. İleriki zamanlarda eş, dost, arkadaşların yiyeceği şekilde fındık alabiliriz inşallah" dedi. Olumsuz yorumlarla karşılaştığını belirten Kızılkaya, "Çevremdekiler ‘Olmaz' dediler. İlk başta biraz hevesim kırılır gibi oldu ama ‘Deneyeceğim' dedim. Ne kaybederim ki? En fazla 3-5 sene zahmeti olur. Ama değdi. Olmaya başladı. Sıkıntı yok şu anda. Bunlar cins. Bu benim üçüncü denemem. Ordu'da da çeşit çeşit fındıklar var. Çaybaşı'nın fındığını da getirdim denedim, olmadı. Giresun fındığı dediler olmadı. Bu çakıl fındıkmış. Bunun cinsi buraya uyum sağladı, dayanıklı. Geç açtığı için don olayı olmuyor, yağışı da seviyor" diyerek yaptığı denemelerden söz etti.