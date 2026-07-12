İran'da peş peşe dev patlamalar! ABD füzeleri stratejik üsleri vurdu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran basınının yarı resmi haber ajanslarına dayandırarak geçtiği son dakika bilgilerine göre, ülkenin güneyindeki stratejik liman kenti Bender Abbas ile hemen karşısında yer alan askeri öneme sahip Keşm Adası yakınlarında peş peşe çok şiddetli patlama sesleri yükseldi.
Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı krizinin ardından beklenen sıcak çatışma fitili ateşlendi ve körfez adeta cehenneme döndü.
İran’ın Hürmüzgan eyaletinde patlama sesleri duyuldu. Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre patlama sesleri eyalete bağlı Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında yükseldi. Haberde patlamanın kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.
11 FÜZE FIRLATILDI
Keşm Kaymakamı Hüseyin Emir Timur ise patlama seslerinin ABD saldırısından kaynaklandığını ve bölgeye 10 ila 11 adet füze fırlatıldığını söyledi. Timur, saldırılarda şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını kaydetti.