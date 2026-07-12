Atilla Taş'tan bomba Haluk Levent çıkışı! Gönderdiğiniz paraları özel uçaklarda yedi!

Kendisini muhalif olarak tanımlayan ve bu uğurda bedel ödediğini belirten Taş, deprem döneminde devleti aciz gösterip Haluk Levent'i kahraman ilan eden güruha adeta ateş püskürdü. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran açıklamasında muhalif şarkıcı, devletin deprem bölgesindeki devasa hizmetlerini savunarak Haluk Levent tarafından toplanan yardımların nerelere harcandığına dair şok suçlamalarda bulundu.

"Ben de muhalifim kardeşim, devlet ne yapmadı?!"

Deprem döneminde yürütülen algı operasyonlarına ve devlet düşmanlığına sert tepki gösteren Atilla Taş, bölgedeki gerçekleri çıplaklığıyla dile getirdi. Muhalif kimliğiyle bilinen Taş, "Deprem zamanı, devlet bir şey yapmıyor Haluk Levent yapıyor diyenler, ben de muhalifim kardeşim de, devlet ne yapmadı? Git bak bakalım oradaki evlere Haluk Levent mi yaptı? Devlet elinden geleni yaptı" ifadelerini kullanarak, algı fetişizmi yapanlara adeta tokat gibi bir cevap verdi.

"Gönderdiğiniz paraları özel uçaklarda yedi!"

Bu hükümeti en çok eleştiren isimlerden biri olduğunu ve bu uğurda iki yıl hapis yattığını hatırlatan ünlü şarkıcı, Haluk Levent'e körü körüne güvenenlerin büyük bir aldatmaca içinde olduğunu vurguladı.

Toplanan deprem bağışlarının akıbetine dair savcılık dosyasına giren iddiaları destekleyen Atilla Taş, sert eleştirilerini şu sözlerle noktaladı:

"Bu hükümeti en çok eleştiren benim, iki yıl hapis yattım bunun için. Gönderdiğiniz adama paraları, o da özel uçaklarda yedi!"

Gözaltı kararının ardından muhalif kanattan gelen bu itiraf ve sert eleştiriler, sosyal medyada deprem bağışları üzerinden dönen kirli çarkın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.