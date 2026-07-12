Adalet Bakanı Gürlek'in eşine saldırıya hazırlanıyorlardı: İki suikastçı tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamaya sevk yazısında yer alan bilgilere göre Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik ses getiren bir eylem yapılacağına ilişkin CİMER başvurusu üzerine kapsamlı araştırma başlatıldı.

CİMER'e başvuran kişi, yurt dışı bilet alımı yapan iki kişinin konuşmasını duyduğunu söyledi. Başvurucu, bu iki kişinin Elif Gülşah Gürlek isminden bahsederek Google haritalar üzerinden bir konuma baktıklarını, Süzer Plaza'dan bahsedip buranın açık adresini bir kağıda yazdıklarını, bu plazaya giden yolları detaylı bir şekilde incelediklerini, silahı nasıl plaza içerisine sokacaklarını tartıştıklarını ve talimatın yurt dışından geldiğini ifade ettiklerini söyledi.

Gürlek soyadını duyduğu için bahsedilen kişinin daha sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşi olduğunu anladığını söyleyen başvurucu, ihbarda bulunduğunu anlattı.

PARANIN KAYNAĞINI AÇIKLAYAMADILAR

Polis tarafından yapılan fiziki ve istihbari çalışma sonucunda şüphelilerden U.I.'nın 18-25 yaş arasındaki gençlerin yurt içi ve yurt dışı kaynaklı organize suç örgütlerine katılmasını sağladığı da ortaya çıktı. Bu kişilerin silahlı eylem gerçekleştirdikleri ifade edilirken her iki şüphelinin adreslerinde yapılan aramada iki adet ruhsatsız silah bu silahlara ait fişekler bulunduğu kaydedildi. Yapılan aramada 3 milyon 206 bin TL nakit paranın da ele geçirildiği kaydedilirken, şüphelinin ele geçirilen paranın kaynağını açıklayamadığı ifade edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.