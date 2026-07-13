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Sağlık
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Yeniakit Publisher
Enfeksiyon ve kas ağrılarına dikkat! Yaz sıcağındaki sinsi tehlike: Klima

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Enfeksiyon ve kas ağrılarına dikkat! Yaz sıcağındaki sinsi tehlike: Klima

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Funda Karaduman Yalçın, bilinçsiz klima kullanımının üst solunum yolu enfeksiyonları, kas ve eklem ağrıları, alerjik hastalıklar ve göz kuruluğu gibi sorunlara yol açabileceğini söyledi.

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Foto - Enfeksiyon ve kas ağrılarına dikkat! Yaz sıcağındaki sinsi tehlike: Klima

Yazın serinlemek için açılan klima, yanlış kullanıldığında sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Funda Karaduman Yalçın, klimaların bilinçli kullanılması gerektiğini belirterek, yaz aylarında bilinçsiz klima kullanımının üst solunum yolu enfeksiyonları, kas ve eklem ağrıları, alerjik hastalıklar ile göz kuruluğu gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti. Klima kullanımında ideal sıcaklık değerlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, cihazların 23-26 derece aralığında çalıştırılmasını, hava akımının doğrudan vücuda yönlendirilmemesini ve düzenli bakımının ihmal edilmemesini önerdi.

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Foto - Enfeksiyon ve kas ağrılarına dikkat! Yaz sıcağındaki sinsi tehlike: Klima

Uzm. Dr. Funda Karaduman Yalçın, "Klima kullanımına bağlı olarak en sık görülen sorunların başında üst solunum yolu enfeksiyonları gelir. Ortamın aşırı soğutulması ve havanın kuruması, burun ile boğazın doğal savunmasını zayıflatabilir. Bunun sonucunda boğaz ağrısı, öksürük, ses kısıklığı, farenjit ve sinüzit gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

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Foto - Enfeksiyon ve kas ağrılarına dikkat! Yaz sıcağındaki sinsi tehlike: Klima

Özellikle sıcak ortamdan aniden soğuk bir ortama geçmek vücudun ısı dengesini bozarak halsizlik, baş ağrısı ve yorgunluk hissine neden olabilir. Klimaların uzun süre doğrudan boyun, omuz, sırt veya bel bölgesine üflemesi ise kas spazmları ve eklem ağrılarını tetikleyebilir. Yaz aylarında sık görülen boyun tutulmaları ve kas sertliklerinin önemli nedenlerinden biri de yanlış klima kullanımıdır. Bazı hassas kişilerde yüz bölgesine sürekli gelen soğuk hava, yüz sinirlerinin etkilenmesine bağlı olarak yüz felci riskini artırabilmektedir" diye konuştu.

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Foto - Enfeksiyon ve kas ağrılarına dikkat! Yaz sıcağındaki sinsi tehlike: Klima

Dr. Yalçın, şu bilgileri verdi: "Bir diğer önemli risk ise bakımı ihmal edilen klima filtreleridir. Filtrelerde biriken toz, polen, küf mantarları ve diğer alerjenler ortama yayılarak alerjik rinit, astım atakları ve nefes darlığını tetikleyebilir. Merkezi klima sistemlerinde gerekli hijyen sağlanmadığında ise nadir de olsa legionella bakterisi çoğalabilir ve ciddi seyreden Lejyoner Hastalığı gelişebilir.

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Foto - Enfeksiyon ve kas ağrılarına dikkat! Yaz sıcağındaki sinsi tehlike: Klima

Klimaların güvenli kullanılabilmesi için iç ortam sıcaklığının 23-26 derece arasında tutulması ve dış ortamla arasındaki sıcaklık farkının 6-8 dereceden fazla olmaması önerilmektedir. Hava akımının doğrudan insanların üzerine yöneltilmemesi, filtrelerin düzenli temizlenmesi, cihazların periyodik bakımının yaptırılması ve ortamın belirli aralıklarla doğal yollarla havalandırılması sağlık açısından büyük önem taşır. Çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ve alerjik bünyeye sahip kişiler klima kullanımında daha dikkatli olmalıdır. Basit görünen bu önlemler sayesinde yaz sıcaklarından korunurken, klimanın neden olabileceği birçok sağlık sorununun da önüne geçmek mümkündür."

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