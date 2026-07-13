Endonezya’da korkutan deprem! 1 kişi öldü
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Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde 1 kişi can verdi.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, Orta Sulawesi eyaletinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin evlerde ve kamu binalarında hasara yol açması nedeniyle bölge sakinlerine tahliye uyarısı yapıldığı belirtildi. Tahliye sırasında hastanede tedavi gören bir hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.
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