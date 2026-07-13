Bursa'nın ‘manevi kalbi’ Emir Sultan Külliyesi! Tarihi ve içindeki hat eserler artık dijital rehberde

"ESERLERİ TEK TEK DİJİTAL ORTAMA AKTARDIK" Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AA muhabirine, Dijital Rehber Projesi ile kadim Bursa şehrinin asırlık mirasını, dijital çağın imkanlarıyla buluşturduklarını söyledi. Yerli ve yabancı misafirlere güvenilir ve nitelikli rehberlik hizmeti sunduklarını belirten Yılmaz, "Bu projede erişilebilirliği de önemsedik. Görme engelli vatandaşlar ve dinleyerek bilgi edinmeyi tercih eden misafirlerimiz, tüm içerikleri 3 dilde sesli olarak dinleyebiliyor. İşitme engelli misafirlerimiz ise aynı bilgilere ayrıntılı yazılı metinler üzerinden ulaşabiliyor. Bursa'nın mirası herkes için erişilebilir olsun istedik." ifadesini kullandı.