Bursa'nın ‘manevi kalbi’ Emir Sultan Külliyesi! Tarihi ve içindeki hat eserler artık dijital rehberde
Bursa'nın "manevi kalbi" olarak bilinen, şehre hakim bir mevkide kurulu Emir Sultan Külliyesi'ndeki eserlerin anlamları ve tarihçeleri, karekodla 3 dilde ziyaretçilerin erişimine sunuldu. Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bursa, başlı başına bir açık hava müzesi. Biz de bu zenginliği dijital teknolojilerle destekleyerek, kültür turizminde yeni bir dönem başlatıyoruz" dedi.