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Bursa'nın ‘manevi kalbi’ Emir Sultan Külliyesi! Tarihi ve içindeki hat eserler artık dijital rehberde

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AA Giriş Tarihi:

Bursa'nın ‘manevi kalbi’ Emir Sultan Külliyesi! Tarihi ve içindeki hat eserler artık dijital rehberde

Bursa'nın "manevi kalbi" olarak bilinen, şehre hakim bir mevkide kurulu Emir Sultan Külliyesi'ndeki eserlerin anlamları ve tarihçeleri, karekodla 3 dilde ziyaretçilerin erişimine sunuldu. Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bursa, başlı başına bir açık hava müzesi. Biz de bu zenginliği dijital teknolojilerle destekleyerek, kültür turizminde yeni bir dönem başlatıyoruz" dedi.

#1
Foto - Bursa'nın ‘manevi kalbi’ Emir Sultan Külliyesi! Tarihi ve içindeki hat eserler artık dijital rehberde

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği tarafından hayata geçirilen, genel koordinatörlüğünü Bursa tarihi araştırmacısı Ali Haydar Yıldırım'ın yaptığı dijital rehber, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hicabi Gülgen danışmanlığında hazırlandı.

#2
Foto - Bursa'nın ‘manevi kalbi’ Emir Sultan Külliyesi! Tarihi ve içindeki hat eserler artık dijital rehberde

Proje kapsamında, Emir Sultan Külliyesi'nin üç giriş kapısına üzerinde QR kod sistemi bulunan bilgilendirme panoları yerleştirildi. Uluslararası turizm standartlarına uygun olarak tasarlanan dijital rehber sayesinde yerli ve yabancı ziyaretçiler, karekodları akıllı cep telefonlarından okutarak, dijital rehberle külliyenin tarihini ve içindeki hat eserlerini Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yazılı, görsel ve sesli olarak keşfedebilecek.

#3
Foto - Bursa'nın ‘manevi kalbi’ Emir Sultan Külliyesi! Tarihi ve içindeki hat eserler artık dijital rehberde

"ESERLERİ TEK TEK DİJİTAL ORTAMA AKTARDIK" Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AA muhabirine, Dijital Rehber Projesi ile kadim Bursa şehrinin asırlık mirasını, dijital çağın imkanlarıyla buluşturduklarını söyledi. Yerli ve yabancı misafirlere güvenilir ve nitelikli rehberlik hizmeti sunduklarını belirten Yılmaz, "Bu projede erişilebilirliği de önemsedik. Görme engelli vatandaşlar ve dinleyerek bilgi edinmeyi tercih eden misafirlerimiz, tüm içerikleri 3 dilde sesli olarak dinleyebiliyor. İşitme engelli misafirlerimiz ise aynı bilgilere ayrıntılı yazılı metinler üzerinden ulaşabiliyor. Bursa'nın mirası herkes için erişilebilir olsun istedik." ifadesini kullandı.

#4
Foto - Bursa'nın ‘manevi kalbi’ Emir Sultan Külliyesi! Tarihi ve içindeki hat eserler artık dijital rehberde

Yılmaz, geçmişi bugünün teknolojisiyle geleceğe taşıdıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık insanlar sadece bir şehri görmek istemiyor. O şehrin hikayesini öğrenmek, kültürünü hissetmek ve yaşamak istiyor. Bursa, başlı başına bir açık hava müzesi. Biz de bu zenginliği dijital teknolojilerle destekleyerek, kültür turizminde yeni bir dönem başlatıyoruz. En önemli kazanımlardan biri, doğru bilgiye hızlı erişim olacak. İnternette farklı kaynaklardaki eksik veya hatalı bilgiler yerine akademik çalışmalarla doğrulanmış içerikleri ziyaretçilerin istifadesine sunuyoruz."

#5
Foto - Bursa'nın ‘manevi kalbi’ Emir Sultan Külliyesi! Tarihi ve içindeki hat eserler artık dijital rehberde

Emir Sultan Külliyesi'ne gelenlerin duvarlardaki hatları incelediğine ancak orada ne yazdığını bilmediğine dikkati çeken Yılmaz, "Biz, bu eserleri tek tek dijital ortama aktardık. Artık ziyaretçiler, sadece eseri görmekle kalmayacak, anlamını, hattatını öğrenebilecek ve isterse dinleyebilecekler." dedi.

#6
Foto - Bursa'nın ‘manevi kalbi’ Emir Sultan Külliyesi! Tarihi ve içindeki hat eserler artık dijital rehberde

Yılmaz, projenin farklı mekanlarla devam edeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Hedefimiz, bu dijital rehber sistemini adım adım Bursa'nın tamamına yaymak. İnşallah önümüzdeki süreçte Hanlar Bölgesi'nden Cumalıkızık'a, Osmanlı sultanlarının türbelerinden Bursa'yı manevi iklimiyle yoğuran gönül sultanlarının makamlarına, İznik'ten Mudanya'ya kadar şehrin tarihi ve kültürel değerlerini bu sisteme dahil edeceğiz. Hedefimiz, Bursa'ya gelen bir misafirin tek bir dijital altyapıyla şehri, kendi temposunda gezebilmesi, güvenilir bilgiye kolayca ulaşabilmesi ve Bursa'nın hikayesini yaşayarak keşfedebilmesidir."

#7
Foto - Bursa'nın ‘manevi kalbi’ Emir Sultan Külliyesi! Tarihi ve içindeki hat eserler artık dijital rehberde

EMİR SULTAN: Asıl ismi Şemseddin Muhammed olan Emir Sultan, Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde yaşayan, tefsir, hadis, kelam alimi ve mutasavvıf ve Yıldırım Bayezid'in damadıdır. Buhara'da 1368 yılında doğan ve 1430 yılında veba hastalığından Bursa'da vefat eden Emir Sultan'ın türbesi, kendi ismiyle anılan caminin yanında bulunuyor. Emir Sultan'a Buhara'da doğduğu için "Muhammed Buhari", peygamber soyundan geldiği için "Emir Buhari", gönülleri fethettiği ve Yıldırım Bayezid'in damadı olduğu için de "Emir Sultan" deniyor.

#8
Foto - Bursa'nın ‘manevi kalbi’ Emir Sultan Külliyesi! Tarihi ve içindeki hat eserler artık dijital rehberde

EMİR SULTAN KÜLLİYESİ: Bursa'nın doğu kesiminde, şehre hakim bir mevkide kurulan külliyede, Emir Sultan'ın türbesi ve Yıldırım Bayezid'in kızı ve Emir Sultan'ın eşi Hundi Hatun tarafından 15'inci yüzyılda yaptırılan Emir Sultan Camisi de yer alıyor.

#9
Foto - Bursa'nın ‘manevi kalbi’ Emir Sultan Külliyesi! Tarihi ve içindeki hat eserler artık dijital rehberde

Oldukça geniş bir avlusu bulunan Emir Sultan Camisi, ziyarete gelenleri ilk olarak bu geniş avluda karşılıyor. Birbirlerine ahşap kemerlerle bağlanan 16 mermer ayağın taşıdığı revakla çevrelenen avlunun ortasında şadırvan, güneyinde cami, kuzeyinde türbe ve ahşap odalar yer alıyor. Emir Sultan Camisi'nin hemen yanında yer alan türbede Emir Sultan, oğlu Emir Ali, eşi Hundi Hatun ve iki kızının kabirleri bulunuyor.

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