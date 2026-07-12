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Dünya Hava operasyonu düzenlediler! Onlarca terörist öldürüldü
Dünya

Hava operasyonu düzenlediler! Onlarca terörist öldürüldü

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Hava operasyonu düzenlediler! Onlarca terörist öldürüldü

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram’a yönelik hava operasyonu düzenlendi. Operasyonda onlarca teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda örgüt mensubunun ise yaralı olarak kaçtığı bildirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ehimen Ejodame, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun Borno eyaletine bağlı Yaganari bölgesinde Boko Haram unsurlarına yönelik hava harekatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ejodame, operasyon kapsamında teröristlere ait sığınakların hedef alındığını ve bombalanarak imha edildiğini belirtti.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Ehimen Ejodame, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Yaganari bölgesinde Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlediğini bildirdi.

Ejodame, operasyonda onlarca teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin ise yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonda terör sığınaklarının bombalanarak imha edildiğini aktaran Ejodame, teröristlere ait el yapımı patlayıcılar ile çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Ejodame, hedeflerin vurulmasından önce istihbarat, gözetleme ve keşif görevleri sayesinde terörist yapıların ve lojistik merkezlerinin varlığının teyit edildiğini belirtti.

Son operasyonun teröristlerin yeniden toplanma ve serbestçe hareket etme kabiliyetini daha da zayıflattığını belirten Ejodame, bunu, devam eden terörle mücadele kampanyasındaki bir başka önemli başarı olarak nitelendirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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